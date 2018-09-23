Несмотря на наличие современных колясок Преодоление лестницы для маломобильных групп населения остается сложной задачей. Технически инвалид-колясочник может подняться или спуститься по ступенькам только при наличии специальной наклонной плоскости.

Ровная траектория, противоскользящее покрытие и проверенные неоднократными техническими испытаниями материалы являются составляющими подъемника Инвалифт.

Качественная разработка предлагается по оптимальным ценам. Модуль инвалид абсолютно безопасен и отвечает всем ГОСТам. Модель получила необходимые разрешения на реализацию и сертификаты. Это необходимо предъявлять вместе с документами на само здание при прохождении ввода в эксплуатацию.

Подъемник для инвалидов уличный и стандартная внутренняя комплектовка имеют габариты 900 х 1200, на них предусмотрено:

• проходная платформа

• управление устройством, которое осуществляется с удобного поста, закреплённого на стене в доступности для сидящего человека.

• направляющие, образующие оптимальный угол наклона, закреплены к стене. Их длина варьируется в зависимости от лестничного пролета и может составлять до 4 лет.

Дополнительно уличное исполнение оснащена антикоррозийным покрытием, продлевающем срок службы модуля.

В модели предусмотрен цепной привод, благодаря ему коляска движется плавно. Неконтролируемое случайное движение или сползание устройства для перемещения маломобильных лиц контролируется специальной функцией. В случае попадания в подвижные элементы модуля посторонних предметов, срабатывает аварийная остановка. Откидные пандусы позволяют контролировать положение коляски во время движения. Модель платформы складывается, это удобно, когда инвалид не используется. Для предотвращения несанкционированного применения предусмотрен доступ к активации по ключу.

Платформенный лист выполнен с применением технологий антивандальной защиты. Простота и удобство исполнения облегчают пользование модулем как для самих инвалидов, так и для обслуживающего персонала здания, где он установлен. Компактность и минимальные размеры сохраняют значительный проем лестницы для перемещения посетителей.

Что немаловажно для покупателей данного устройства, так это то, что продавец осуществляет как гарантийное, так и послегарантийное обслуживание инвалидов. При необходимости меняются запасные части и производится регулярный плановый осмотр.