Технология строительства важным моментом является защита конструкций от постоянного попадания влаги. Фундаменты домов могут подвергаться воздействию дождевых вод или талого снега. Постоянное соприкосновения с влагой приносит постепенное разрушение и существенно уменьшает срок службы и ограничивает предназначение здания.

В течение длительного времени человек использовал различные методы гидроизоляции, но именно Рунит в течение более, чем 50 лет активной эксплуатации в различных погодных регионах показал себя надежным средством горизонтальный отсечки влаги.

Проникающая гидроизоляция, которая предлагается ООО Ажио — это идеальный метод защиты конструкций, выполненных из широкого спектра доступных материалов.

Состав не стоит использовать только с пористыми составляющими. Например, если наносить на пенобетон или пенополистирольные блоки, то потребуется больший объем смеси. Рунет хорошо проникает в доступные структуры материала и заполняет его своим составом. Для пено-, газо- и керамзито- материалов лучше подходит обмазочная технология. Она позволяет сэкономить как расход материала, так и ускорить срок работы.

А со всеми материалами, не имеющими пористой структуры, отлично справится Рунит. Компания выполняет работы по защите зданий и их составляющих от влаги. Проникающая гидроизоляция Рунит — это собственная разработка фирмы, подтвердившая свою эффективность не только наличием соответствующего комплекта документов, но и большим числом удачных практических реализаций.

Для удобства транспортировки и хранения Рунит выпускается в плотных мешках и представляет собой мелкодисперсную сухую смесь, которая эффективно отекает попадание влаги любого состава, препятствует проникновению остатков, содержащих составы для антиобледенения и других и реагенты.

Как правило смесь применяется для защиты зданий и бассейнов с водой. Однако, портландцемент, минеральный наполнитель и активные добавки сертифицированы для использования в питьевых резервуарах.

Для качественного выполнения всего комплекса работ вместе с проникающей гидроизоляцией может использовать шовная, состав для ремонта бетонных блоков и камня, смесь, создающая водяную пробку, и профессиональный клей для фиксации наружного оформления.

На один квадратный метр в зависимости от строительного материала потребуется от 1.2 до 1.4 кг Рунита. Вода добавляется зависимости от выбора метода, а общую толщину слоя необходимо обеспечить до 3 мм. Рунет используется только в тёплое время года при температуре воздуха от +5 С. PH-коэффициент кислоты следы должен быть больше 5, но меньше 14. Даная гидроизоляция может использоваться в любой климатической зоне.