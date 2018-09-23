Как подобрать пластиковые окна

Несмотря на то, что окна занимают незначительный объем всех наружных стен, до 90% теплопотерь производится именно через них. Несоответствующей климатической зоне профиль, неправильный расчёт, подбор или установка приводят к тому, что окно «плачет» в холодное время года, а с ним и рыдает владелец. Что-то сделать минимальным повреждением практически невозможно после окончания ремонта.

Установка пластиковых окон — это пыльная и грязная работа, в ходе которой повреждаются элементы, соприкасающиеся с внутренним кроим оконного проема. Чтобы избежать переделок и нежелательного эффекта, компания https://ok-nadom.ru/ даёт простые рекомендации, которые позволят качественно остеклить необходимые зоны и при этом остаться в рамках запланированного бюджета.

Пластиковые окна фактически состоят из профиля и стеклянных листов. Между ними предусмотрены уплотнительные резинки. Камерность профиля подбирается с условием показателей окружающей среды. Если фасад здания открыт для ветров, то есть смысл не экономить, а заказать 6-камерный профиль. В тоже время в южных регионах этот показатель не столь важен из-за стабильно тёплых температур зимой.

Второй момент, почему можно получить нежелательный эффект стекания капель по стеклу внутри помещения — это неверно выбранное место установки. Окно не зря не ставится по наружному краю. При фиксации металлопластикового профиля берётся в расчёт глубина промерзания стены. Наилучший вариант — это заказывать изготовление и установку в одном и том же месте. Таким образом владелец квартиры или дома полностью застрахован того, что продавец и строительная бригада будут перекладывать вину за «плачущие окна» друг на друга.

Технически сложным является фасадное остекление. Его используют владельцы офисных помещений и частных домов. Благодаря ему можно получить светлую и теплую веранду, которая может использоваться для отдыха или неформальных переговоров. Верно подобранные материалы и высококачественные конструкции, выбранные с учетом климата, сохранят тепло этого помещения.

В современном остекление балконов применяются различные технологии, позволяющие сэкономить пространство. Здесь заказчик стоит перед выбором, он может остановиться на лёгких профилях, обеспечивающих холодное остекление, либо вложить больше средств, обеспечить послойное теплосбережение нижней части балкона и установить теплосберегающи профиль. Каждый заказчик сталкивался с ситуацией, что фирма может прочитать быстро, а делать долго. Это связано с определенной очереди на производстве. Лучше выбирать партнера, обладающего собственными производственными мощностями. В данном случае дефект профиля или стекла будет в кратчайшие сроки устранено, а заказа не придется ждать долго.