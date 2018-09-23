Сегодня на газобетон вошел в пятерку лидеров строительных материалов для возведения малоэтажного строительства. Он используется уже более 80 лет, а большое количество частных домов, возведенных в нашей стране в последние годы подтверждает его эффективность. Материал позволяет выстроить дом недорого и очень быстро, у него низкий радиационный фон, фасады не требуются утеплять, сам материал хорошо сохраняет внутреннее тепло.

Лёгкие и крупные по размеру газобетонные блоки снижают расходы на фундамент, использование техники для подъема груза и разгрузки, бетонный материал для скрепления рядов между собой.

Один из главных минусов, который при ближайшем рассмотрении оказывается на самом деле плюсом, это необходимость тщательных расчётов при возведении дома из газобетона.

Правильно подобрать марки блока, запланировать, где будут несущие стены, какого размера возможен арочный пролет, учесть многие другие детали помогают проекты домов из газобетона.

На сайте визуализированы интересные решения с указанием полезной и жилой площади, этажности и поэтажных планов. Этого, разумеется, недостаточно для строительства дома из газобетона. Чтобы жилище было надежным, потребуется детальный просчет.

В комплекте предоставляемой платно документации может находиться до 150 страниц А3, разделенных на несколько глав.

Архитектурный раздел включает технические данные, в нём реализованные фасады в разрезах, планы этажей, указан, как возводить кровлю. Ведомость оконных проемов, арочных внутренних конструкций и дверных проемов позволяет быть уверенными в отсутствие нежелательного проседания.

В конструктивном отделе для прораба будут понятными кладочные планы поэтажные, принцип возведения перекрытий и установки лестниц, детализация конструктивных узлов. Здесь же указано, какие материалы, кроме газобетона, нужно применять и рассчитано их необходимое количество. Этот пункт помогает оптимальный подойти к смете расходов на строительство и избежать ситуации, когда какого-то материала не хватает или, наоборот, он в остатке.

В проекте реализованы все инженерные коммуникации. Расчет позволяет легко провести водоснабжение и канализацию под правильным углом, рассчитать систему отопления и вентиляции дома. Схема электроразводки включает пожелания заказчика к наличию выключателей и розеток с учетом требований к электробезопасности.

Приобретение проекта дома — это выгодное вложение средств и существенная экономия на общем ходе строительства.