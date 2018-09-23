Оптический кабель ДПТ расшифровывается как кабель с сердечником из диэлектрика, оболочкой из полиэтилена и внешними деталями с элементами силовых частей из ПЭ и нитей.

ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ДПТ

Конструкция

В роли центрального элемента для кабеля выступает прут из стеклопластика. Оптоволокна укладываются свободно, а вместе с заполнителем из гидрофоба они помещаются внутрь пластиковой трубки, которая является основой для данного изделия. Дополнительный кордель применяется во всех видах и моделях подобных товаров и является незаменимой их частью. Внутри кабеля также есть оболочка из полиэтилена, она служит для безопасности и удобства при работе со всеми видами устройств. Арамидные нити и стеклонити могут использоваться для кабелей различных марок этого вида. Они имеют примерно равные технические характеристики и одинаково улучшают свойства. Оболочка из полиэтилена снаружи должна быть довольно крепкой, чтобы при первой возможности не смогла повредиться и привести в неисправность какие-нибудь детали.

Обычно кабель используют на многих опорах в линии электрических передач, чтобы автоматизировать сеть ЖД или прокладываются в современных улучшенных трубах из пластмассы. Последнее применение чаще всего необходимо при увеличенных воздействиях электромагнита снаружи. Объекты энергетики также часто не обходятся без данной продукции, поэтому ее можно с уверенностью назвать универсальной и часто продаваемой.

Характеристики

На сайте оптический кабель дпт каждый посетитель может просмотреть детальные технические характеристики товара.

До 144 оптоволокон помогают улучшить работу кабеля. В случае прокладки в улучшенных трубах или помещениях количество таких волокон может возрасти до 384.

Растягивающие усилия тоже немаловажны в данном изделии, к примеру:

• У марки ДПТ такие усилия составляют 3-50 кН.

• У ДПТс – 3-15 кН.

Высокая стойкость к раздавливанию помогает прокладывать кабеля под некоторыми нетяжелыми предметами. Стойкость к ударам становит 20 Джоулей, что также возвышает эту продукцию над остальными. При изгибе радиус должен быть не менее 220 и не более 570 миллиметров. Диаметр продукции примерно 13-19 миллиметров, а вот масса – от 140 до 275 кг/км. Все последние приведенные величины доступны в специальном справочнике.

Для зданий, тоннелей и коллекторов разработчики производят кабель, который не распространяет горение и возгорание. Делается он из полимерных материалов, которые содержат галоген.