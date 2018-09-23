Любое строящееся здание или сооружение должно выдерживать определённую нагрузку, которая зависит от его назначения. Чем большую нагрузку оно должно выдерживать, тем более прочными должны быть несущие конструкции. Самый распространённый материал для строительства – бетон, который по своей сути является искусственным камнем. Благодаря его использованию удаётся достичь большой прочности, и здание может выдержать солидные нагрузки. Но твёрдость бетона даёт хрупкость и прочности конструкции оказывается недостаточно. Чтобы её увеличить используется армирование.

Процесс армирования состоит из закладки в заливную бетонную конструкцию армирующих элементов, которые служат для укрепления бетона. В качестве армирующих элементов чаще всего используют стальной пруток, на котором имеется рельеф из выступов. При помощи этого рельефа удаётся достичь хорошего сцепления арматуры и бетона. Это позволяет предотвратить смещение одних частей бетонной конструкции относительно других при различных нагрузках, что неминуемо привело бы к образованию трещин. Такое упрочнение бетона позволяет в разы увеличить прочность всей конструкции.

С учётом размеров строящихся зданий и сооружений объём арматуры может оказаться очень большим. Чтобы уменьшить трудозатраты и затраты времени на монтаж используются армокаркасы от производителя. Армирующий каркас представляет собой заранее изготовленную конструкцию из армирующего прутка или проволоки.

Армокаркасы выпускаются в картах определённых размеров, которые используются чаще всего и являются наиболее востребованными. Если этого требуют технические условия, армирующие каркасы могут быть изготовлены любых размеров. Это делается, чтобы уменьшить время на монтаж – если стандартные армирующие каркасы имеют большие размеры, чем необходимо, чтобы их при монтаже не пришлось бы резать. При больших объёмах это заняло бы очень много времени.

Использование уже готовых армирующих каркасов имеет много преимуществ перед изготовлением их на месте. Самое большое же преимущество – экономия времени.

Вместо того, чтобы перед заливкой очередного элемента конструкции собирать армирующую конструкцию из прутка или проволоки, укладываются уже готовые каркасы в виде карт. Карты свариваются между собой в конструкцию нужных размеров и конфигурации, которая затем и заливается бетоном.