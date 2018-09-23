Самое большое распространение в качестве строительного материала получил бетон.

Для строительных работ он подходит идеально, являясь прочным материалом, которому можно придать самую разную форму. Но, являясь по своей сути искусственным камнем, он хрупок, большие нагрузки могут вызывать появление трещин, что будет ослаблять структуру несущих конструкций. Чтобы предотвратить появление трещин и увеличить структурную прочность конструкций используют армирование.

Армированием называют введение в конструкцию более прочных армирующих элементов, которые выполняют опорную функцию. Здесь такую роль несёт каркас из прутьев или проволоки. Они принимают на себя напряжения, возникающие при деформациях конструкции, возникающих под воздействием разнонаправленных сил.

Чтобы включить армирующие элементы в конструкцию, из них собирается армирующий каркас, вокруг которого собирается опалубка, заливаемая потом бетоном. В результате прочность бетонной конструкции увеличивается в несколько раз, поэтому купить арматуру оказывается выгодным решением, которое позволяет снизить массивность конструкции за счёт увеличения её прочности.

Арматура выпускается нескольких видов, каждый из которых используется для определённых конструкций. Арматура различается по своим характеристикам.

• Материал. Традиционно арматуру изготавливали из стали, сейчас же для этого могут использовать композитный материал – стекловолокно. Это уменьшает прочность арматуры, но значительно её удешевляет и облегчает всю конструкцию. Она используется для конструкций, не требующих очень большой прочности.

• Прочность. Металлическая арматура изготавливается из стали разных марок. Чем прочнее арматура, тем выше будет прочность всей конструкции. От показателей прочности зависит и цена: арматура с большей прочностью стоит дороже.

• Профиль. Выпускается арматура как рифлёная, так и гладкая. Рифлёная поверхность лучше скрепляется с бетоном и предотвращает скольжение арматуры внутри бетонной конструкции под воздействием внешних нагрузок. Гладкая же арматура часто используется для обвязки армирующей конструкции или создания армирующей сетки.

Использование арматуры для армирования бетонных конструкций позволяет получить гораздо большую прочность всей конструкции, за счёт чего можно возводить более прочные и высокие здания и сооружения.