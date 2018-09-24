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25 Сентябрь, 2018


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Какие бывают биокамины: выбираем встраиваемую модель

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в: Новости компаний
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Биокамин – это современное устройство, использующее в качестве топлива не дрова, а денатурат спирта. Вредные образования, характерные для классических каминов, в процессе эксплуатации не образуются. Нет необходимости и в установке поверх конструкции дымохода. Основная функция такого устройства – декоративная, большой дом им не обогреть, однако для одной комнаты тепла вполне достаточно.

Классификация устройств

Есть несколько основных видов биокаминов.

  • Напольные. Классическая стационарная конструкция.
  • Настенные. Много тепла не дают, зато прекрасно справляются с ролью декоративного элемента.
  • Настольные. Самые маленькие, зато красивые.
  • Еще одна разновидность – биокамин встраиваемый, который способен удачно вписаться даже в помещение со сложной планировкой.

Именно о последней категории мы поговорим более подробно. Встраиваемые модели бывают обычными, которые управляются в ручном режиме. Ничего сложного в этом нет, но управлять камином с пульта все же удобнее. Автоматические устройства – это второй тип, который получил множество положительных отзывов от владельцев. Они освобождают покупателя от рутинных действий, остается только нажимать кнопки на пульте или смартфоне.

Из чего состоит биокамин

  • Корпус. Обычно изготавливается из качественного металла, выдерживающего высокие температуры.
  • В конструкции имеется топливный блок, в который заливается биоэтанол. Вместительность зависит от модели, при покупке учитывайте этот параметр.
  • Защитный экран. Обычно изготавливается из стекла. Необходим для формирования защиты от продуктов горения, очень прочный.
  • Горелка. Важный элемент конструкции, который и обеспечивает переработку введенного в систему топлива.

Как выбрать подходящий биокамин

Если вы собрались биокамин купить, обратите внимание на дизайн. Конструкция должна стать идеальным дополнением для помещения. Для встраивания устройства в стену необходимо подготовить небольшое углубление, обычно не больше 20 сантиметров. После подготовки требуемого пространства конструкция закрепляется болтами. Больше ничего не требуется, даже теплоизоляция не нужна, соответствующие компоненты изначально входят в камин.

Рекомендуем покупать для такого устройства качественное топливо. Обращайте внимание на время, в течение которого оно горит. При должном обращении биокамин способен служить десятилетиями.

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