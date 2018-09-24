Какие бывают биокамины: выбираем встраиваемую модель

Биокамин – это современное устройство, использующее в качестве топлива не дрова, а денатурат спирта. Вредные образования, характерные для классических каминов, в процессе эксплуатации не образуются. Нет необходимости и в установке поверх конструкции дымохода. Основная функция такого устройства – декоративная, большой дом им не обогреть, однако для одной комнаты тепла вполне достаточно.

Классификация устройств

Есть несколько основных видов биокаминов.

Напольные. Классическая стационарная конструкция.

Настенные. Много тепла не дают, зато прекрасно справляются с ролью декоративного элемента.

Настольные. Самые маленькие, зато красивые.

Еще одна разновидность – биокамин встраиваемый, который способен удачно вписаться даже в помещение со сложной планировкой.

Именно о последней категории мы поговорим более подробно. Встраиваемые модели бывают обычными, которые управляются в ручном режиме. Ничего сложного в этом нет, но управлять камином с пульта все же удобнее. Автоматические устройства – это второй тип, который получил множество положительных отзывов от владельцев. Они освобождают покупателя от рутинных действий, остается только нажимать кнопки на пульте или смартфоне.

Из чего состоит биокамин

Корпус. Обычно изготавливается из качественного металла, выдерживающего высокие температуры.

В конструкции имеется топливный блок, в который заливается биоэтанол. Вместительность зависит от модели, при покупке учитывайте этот параметр.

Защитный экран. Обычно изготавливается из стекла. Необходим для формирования защиты от продуктов горения, очень прочный.

Горелка. Важный элемент конструкции, который и обеспечивает переработку введенного в систему топлива.

Как выбрать подходящий биокамин

Если вы собрались биокамин купить, обратите внимание на дизайн. Конструкция должна стать идеальным дополнением для помещения. Для встраивания устройства в стену необходимо подготовить небольшое углубление, обычно не больше 20 сантиметров. После подготовки требуемого пространства конструкция закрепляется болтами. Больше ничего не требуется, даже теплоизоляция не нужна, соответствующие компоненты изначально входят в камин.

Рекомендуем покупать для такого устройства качественное топливо. Обращайте внимание на время, в течение которого оно горит. При должном обращении биокамин способен служить десятилетиями.