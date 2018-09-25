Лидером всероссийского регионального медиарейтинга импортозамещения за август впервые стал Крым

Победу в корпоративном рейтинге второй раз подряд отпраздновала Госкорпорация «Ростех».

Национальная премия «Приоритет» и компания «Медиалогия» подвели итоги активности российских регионов и компаний в медиа по теме импортозамещения за август 2018 года. Первые три места регионального рейтинга в июле 2018 года заняли Крым, Московская область и Челябинская область. Победителями корпоративного рейтинга импортозамещения стали Ростех, Ростелеком и Росатом.

Август 2018. ТОП-10 регионов РФ

Место в рейтинге Регион МедиаИндекс 1 Крым 5 002,4 2 Московская область 4 111,5 3 Челябинская область 3 820,4 4 Тюменская область 3 152,0 5 Тверская область 2 400,4 6 Приморский край 2 219,3 7 Татарстан 2 166,0 8 Свердловская область 2 008,0 9 Владимирская область 1 974,0 10 Новосибирская область 1 765,1

Наиболее заметное региональное событие августа – широкий анонс производства в Крыму компанией «Силовые машины» российских аналогов газовых турбин Siemens. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, разработка дорожной карты по этому проекту находится в завершающей стадии, а первые крымские турбины для электростанций ожидаются на горизонте 3-4 лет. Среди других заметных тем — Всероссийский сырный фестиваль в Подмосковье, куда было привезено 30 тонн отборного сыра двухсот сортов, сделанных в России, и развертывание программ инвестиций в локализацию производства медоборудования в Московской области. Кроме них замечены медиа были два челябинских события: выставка «День Уральского поля-2018» в поселке Тимирязевский Чебаркульского района и Всероссийский форум «Информационное общество–2018: Цифровое развитие регионов», где были представлены импортозамещающие проекты в агропроме и IT.

Август 2018. ТОП-10 компаний РФ

Место в рейтинге Компания МедиаИндекс 1 Ростех 3 012,2 2 Ростелеком 2 690,5 3 Росатом 1 585,0 4 Роснефть 1 395,0 5 Сургутнефтегаз 1 374,4 6 РУСАЛ 1 261,0 7 Газпром 1 200,0 8 Газпром нефть 1 011,9 9 Роскосмос 903,0 10 Силовые машины 872,1

Самым «импортозамещающим» событием корпоративного сектора в медиа стала новость о том, что госкорпорация «Ростех» создает на базе Ковровского электромеханического завода кластер для разработки и серийного производства современных станков, который решит проблему технологической зависимости России в этой сфере. Со своей стороны, Ростелеком запустил новую услугу «Видеосервер», не имеющую аналогов в продуктовых линейках российских операторов связи и созданную на базе российского программного сервера VideoMost. В это же время Ростатом принял делегацию из Китая во главе с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, которая посетила выпускающий многочисленную импортозамещающую продукцию завод «Петрозаводскмаш» — комплектующие для станкостроения, узлы ветроэнергетических установок, контейнеры для перевозки и хранения отработанного ядерного топлива.

О рейтинге:

Новый рейтинг, рассчитывающийся с июня нынешнего года, основан на МедиаИндексе «Медиалогии» и является совместным проектом Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет» и исследовательской компании «Медиалогия». Рейтинг состоит из двух частей: топ-10 лидирующих регионов и топ-10 лидирующих компаний. Рейтинг рассчитывается ежемесячно. При расчете рейтинга учитываются упоминания регионов и компаний РФ в контексте импортозамещения. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более более 46,2 тыс. СМИ, в том числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Справка:

Премия «ПРИОРИТЕТ» — это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Ожидается, что в 2018 году в премии «ПРИОРИТЕТ-2018» примет участие больше 450 компаний.

Конкурс проходит при поддержке профильных министерств и ведомств России – Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, Минкомсвязи, а также общественных организаций РСПП, ТПП РФ, «Деловая Россия», ФТС России и ФАС России.