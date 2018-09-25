Лидером всероссийского регионального медиарейтинга импортозамещения за август впервые стал Крым

Победу в корпоративном рейтинге второй раз подряд отпраздновала Госкорпорация «Ростех».
Национальная премия «Приоритет» и компания «Медиалогия» подвели итоги активности российских регионов и компаний в медиа по теме импортозамещения за август 2018 года. Первые три места регионального рейтинга в июле 2018 года заняли Крым, Московская область и Челябинская область. Победителями корпоративного рейтинга импортозамещения стали Ростех, Ростелеком и Росатом.
Август 2018. ТОП-10 регионов РФ
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Место в рейтинге
Регион
МедиаИндекс
1
Крым
5 002,4
2
Московская область
4 111,5
3
Челябинская область
3 820,4
4
Тюменская область
3 152,0
5
Тверская область
2 400,4
6
Приморский край
2 219,3
7
Татарстан
2 166,0
8
Свердловская область
2 008,0
9
Владимирская область
1 974,0
10
Новосибирская область
1 765,1
Наиболее заметное региональное событие августа – широкий анонс производства в Крыму компанией «Силовые машины» российских аналогов газовых турбин Siemens. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, разработка дорожной карты по этому проекту находится в завершающей стадии, а первые крымские турбины для электростанций ожидаются на горизонте 3-4 лет. Среди других заметных тем — Всероссийский сырный фестиваль в Подмосковье, куда было привезено 30 тонн отборного сыра двухсот сортов, сделанных в России, и развертывание программ инвестиций в локализацию производства медоборудования в Московской области. Кроме них замечены медиа были два челябинских события: выставка «День Уральского поля-2018» в поселке Тимирязевский Чебаркульского района и Всероссийский форум «Информационное общество–2018: Цифровое развитие регионов», где были представлены импортозамещающие проекты в агропроме и IT.
Август 2018. ТОП-10 компаний РФ
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Место в рейтинге
Компания
МедиаИндекс
1
Ростех
3 012,2
2
Ростелеком
2 690,5
3
Росатом
1 585,0
4
Роснефть
1 395,0
5
Сургутнефтегаз
1 374,4
6
РУСАЛ
1 261,0
7
Газпром
1 200,0
8
Газпром нефть
1 011,9
9
Роскосмос
903,0
10
Силовые машины
872,1
Самым «импортозамещающим» событием корпоративного сектора в медиа стала новость о том, что госкорпорация «Ростех» создает на базе Ковровского электромеханического завода кластер для разработки и серийного производства современных станков, который решит проблему технологической зависимости России в этой сфере. Со своей стороны, Ростелеком запустил новую услугу «Видеосервер», не имеющую аналогов в продуктовых линейках российских операторов связи и созданную на базе российского программного сервера VideoMost. В это же время Ростатом принял делегацию из Китая во главе с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, которая посетила выпускающий многочисленную импортозамещающую продукцию завод «Петрозаводскмаш» — комплектующие для станкостроения, узлы ветроэнергетических установок, контейнеры для перевозки и хранения отработанного ядерного топлива.
О рейтинге:
Новый рейтинг, рассчитывающийся с июня нынешнего года, основан на МедиаИндексе «Медиалогии» и является совместным проектом Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет» и исследовательской компании «Медиалогия». Рейтинг состоит из двух частей: топ-10 лидирующих регионов и топ-10 лидирующих компаний. Рейтинг рассчитывается ежемесячно. При расчете рейтинга учитываются упоминания регионов и компаний РФ в контексте импортозамещения. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более более 46,2 тыс. СМИ, в том числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
Справка:
Премия «ПРИОРИТЕТ» — это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Ожидается, что в 2018 году в премии «ПРИОРИТЕТ-2018» примет участие больше 450 компаний.
Конкурс проходит при поддержке профильных министерств и ведомств России – Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, Минкомсвязи, а также общественных организаций РСПП, ТПП РФ, «Деловая Россия», ФТС России и ФАС России.