Сталь является одним из лучших строительных материалов, обладающих долговечностью и прочностью. В то же время этот материал имеет большой вес, что усложняет кровельные работы.

В результате усовершенствования стальных конструкций был изобретён профилированный лист. Профлист представляет собой профилированный материал. Благодаря изогнутой форме он сохраняет изначальную жесткость стали.

Профлист используется в разных целях, начиная со строительства заборов и заканчивая покрытием кровли. Также он идеально подходит для строительства стен и отделки фасадов сооружений.

Материал обрезается с помощью болгарок. При выполнении таких работ рекомендуется обрабатывать участки, чтобы защитить их от коррозии. Также в процессе выполнения строительных работ необходимо осторожно относиться к полимерному или цирковому покрытию, поскольку в противном случае материал потеряет свои эксплуатационные характеристики и быстро придет в негодность.

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Кровельный профилированный лист

Современная линейка профнастилов позволяет выбрать надежные и качественные покрытия для кровли. Обычно для покрытия кровли используют профлист, высота волны которого превышает 35 мм. Но в реальной жизни в качестве кровельного материала используют и другие виды профлиста.

Поверхность материала может быть покрыта цинком или полиэстера. Наибольшей популярностью пользуется сталь, на поверхность которой нанесено полимерное покрытие. Срок службы таких листов составляет несколько десятилетий. Особое внимание необходимо уделить толщине материала. Если на поверхности кровли будет собираться огромное количество снега, то преимущество стоит отдать профлисту большой толщины, например, 0, 7 мм. Декоративное вещество, нанесенная на поверхность профилированного листа, обеспечивает устойчивость к влаге, ультрафиолетовому излучению, а также перепадам температур.

Наилучшие технические характеристики демонстрируют поверхности, покрытые полиуретаном. Безусловно, стоимость профлиста зависит от толщины, производителя и защитного слоя, нанесенного на поверхность строительного материала.