Стальной металлопрокат состоит из разных изделий. Одним из наиболее востребованных являются стальные трубы, представляющая собой профильные или цилиндрические конструкции.
Стальные трубы используются в разных отраслях промышленности. Сложно назвать те сегменты, где не применяется рассматриваемый вид металлического проката.
Толщина стальных труб может варьироваться от нескольких сантиметров до диаметра в десятки метров. В свою очередь маркировка определяет толщину стенки рассматриваемых конструкций. В зависимости от способа производства выделяют профильные и круглые трубы. Профильные конструкции могут быть прямоугольными, квадратными, овальными и т.д.
Трубы стальные можно купить в торгово-складском комплексе Уфимская Металлобаза. Потенциальным клиентам предлагаются:
- водогазопроводные трубы;
- электросварные,
- бесшовные;
- прямоугольные;
- квадратные;
- трубы большого диаметра.
Здесь же можно приобрести сортовой, фасонный и листовой прокат. Металлобаза реализует холоднокатаный, оцинкованный, горячекатаный, просечно-вытяжной и рифленый листовой прокат. В широком ассортименте представлены швеллера, стальная полоса, двутавр, стальные уголки, арматура и проволока стальная.
Классы стальных труб
В соответствии с классификацией выделяют шесть видов стальных труб, отличающихся между собой:
- способом изготовления;
- однородностью материала;
- формой поперечного сечения;
- материалом изготовления;
- целевым использованием.
Каждый вид стальных труб имеет соответствующее целевое использование. Например, для прокладки кабельно-проводниковой продукции, орошения, установки трубопроводов и транспортировки неагрессивных веществ используют стандартные трубы, получившие названия газовые. Трубы 2 класса используют для транспортировки нефтехимии, горюче-смазочных материалов, воды и газа.
Третий класс труб нашёл широкое применение в пищевой и химической отрасли. Также металлопрокат 3 класса применяется в ядерной техники, печном оборудовании и т.д.. Для бурильно-разведывательных работ применяются труба 4 класса. Рассматриваемый прокат 5 и 6 класса использует преимущественно в процессе производства транспортного оборудования, деталей машин.
Все виды стальных труб, начиная от водогазопроводных и заканчивая бесшумными горячедеформированными, регламентируются государственными стандартами. Например, для нефтегазопроводов используются трубы ГОСТ 20295-85.