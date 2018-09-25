жк днепропетровская 37 евротрешка

26 Сентябрь, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости компаний

Трубы стальные

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

Стальной металлопрокат состоит из разных изделий. Одним из наиболее востребованных являются стальные трубы, представляющая собой профильные или цилиндрические конструкции.

Стальные трубы используются в разных отраслях промышленности. Сложно назвать те сегменты, где не применяется рассматриваемый вид металлического проката.

Толщина стальных труб может варьироваться от нескольких сантиметров до диаметра в десятки метров. В свою очередь маркировка определяет толщину стенки рассматриваемых конструкций. В зависимости от способа производства выделяют профильные и круглые трубы. Профильные конструкции могут быть прямоугольными, квадратными, овальными и т.д.

Трубы стальные можно купить в торгово-складском комплексе Уфимская Металлобаза. Потенциальным клиентам предлагаются:

  • водогазопроводные трубы;
  • электросварные,
  • бесшовные;
  • прямоугольные;
  • квадратные;
  • трубы большого диаметра.

Здесь же можно приобрести сортовой, фасонный и листовой прокат. Металлобаза реализует холоднокатаный, оцинкованный, горячекатаный, просечно-вытяжной и рифленый листовой прокат. В широком ассортименте представлены швеллера, стальная полоса, двутавр, стальные уголки, арматура и проволока стальная.

Классы стальных труб

В соответствии с классификацией выделяют шесть видов стальных труб, отличающихся между собой:

  • способом изготовления;
  • однородностью материала;
  • формой поперечного сечения;
  • материалом изготовления;
  • целевым использованием.

Каждый вид стальных труб имеет соответствующее целевое использование. Например, для прокладки кабельно-проводниковой продукции, орошения, установки трубопроводов и транспортировки неагрессивных веществ используют стандартные трубы, получившие названия газовые. Трубы 2 класса используют для транспортировки нефтехимии, горюче-смазочных материалов, воды и газа.

Третий класс труб нашёл широкое применение в пищевой и химической отрасли. Также металлопрокат 3 класса применяется в ядерной техники, печном оборудовании и т.д.. Для бурильно-разведывательных работ применяются труба 4 класса. Рассматриваемый прокат 5 и 6 класса использует преимущественно в процессе производства транспортного оборудования, деталей машин.

Все виды стальных труб, начиная от водогазопроводных и заканчивая бесшумными горячедеформированными, регламентируются государственными стандартами. Например, для нефтегазопроводов используются трубы ГОСТ 20295-85.

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X