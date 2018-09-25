Стальной металлопрокат состоит из разных изделий. Одним из наиболее востребованных являются стальные трубы, представляющая собой профильные или цилиндрические конструкции.

Стальные трубы используются в разных отраслях промышленности. Сложно назвать те сегменты, где не применяется рассматриваемый вид металлического проката.

Толщина стальных труб может варьироваться от нескольких сантиметров до диаметра в десятки метров. В свою очередь маркировка определяет толщину стенки рассматриваемых конструкций. В зависимости от способа производства выделяют профильные и круглые трубы. Профильные конструкции могут быть прямоугольными, квадратными, овальными и т.д.

Трубы стальные можно купить в торгово-складском комплексе Уфимская Металлобаза. Потенциальным клиентам предлагаются:

водогазопроводные трубы;

электросварные,

бесшовные;

прямоугольные;

квадратные;

трубы большого диаметра.

Здесь же можно приобрести сортовой, фасонный и листовой прокат. Металлобаза реализует холоднокатаный, оцинкованный, горячекатаный, просечно-вытяжной и рифленый листовой прокат. В широком ассортименте представлены швеллера, стальная полоса, двутавр, стальные уголки, арматура и проволока стальная.

Классы стальных труб

В соответствии с классификацией выделяют шесть видов стальных труб, отличающихся между собой:

способом изготовления;

однородностью материала;

формой поперечного сечения;

материалом изготовления;

целевым использованием.

Каждый вид стальных труб имеет соответствующее целевое использование. Например, для прокладки кабельно-проводниковой продукции, орошения, установки трубопроводов и транспортировки неагрессивных веществ используют стандартные трубы, получившие названия газовые. Трубы 2 класса используют для транспортировки нефтехимии, горюче-смазочных материалов, воды и газа.

Третий класс труб нашёл широкое применение в пищевой и химической отрасли. Также металлопрокат 3 класса применяется в ядерной техники, печном оборудовании и т.д.. Для бурильно-разведывательных работ применяются труба 4 класса. Рассматриваемый прокат 5 и 6 класса использует преимущественно в процессе производства транспортного оборудования, деталей машин.

Все виды стальных труб, начиная от водогазопроводных и заканчивая бесшумными горячедеформированными, регламентируются государственными стандартами. Например, для нефтегазопроводов используются трубы ГОСТ 20295-85.