Строительство домов: как выбирать подрядчика

Собственный дом для проживания или летнего отдыха в виде дачи — это мечта многих россиян. Возможность привлечения заемных средств в виде кредита или ипотеки сделала покупку участка и возведение строения на нём вполне доступным каждому работающему человеку. Определенные затруднения происходят на этапе выбора подрядчика, но и здесь жесткая конкуренция на рынке расставила всё на свои места. На рынке остались качественные организации, которые предлагают полный комплекс услуг.

Заказчику интересно не только строительство домов, но и разработка проекта, плана участка, внутренняя отделка. Мнение экспертов указывает на то, что выгоднее это всё заказать у одной организации.

Во-первых, весь комплекс услуг будет проведён в максимально короткие сроки, во-вторых исполнитель несет ответственность за каждый этап строительства, в-третьих, общие затраты будут существенно ниже.

Специалисты по строительству малоэтажных частных домов дают рекомендации, как избежать неловких ситуаций во взаимоотношениях со строительной организацией. Договор является первым шагом к началу сотрудничества. Идеально, если в нём предусмотрена поэтапная оплата или рассрочка.

Например, на первых этапах оплачивается возведение фундамента. В зависимости от местности и типа материала для стен ему потребуются некоторые срок для усадки и застывания. Следующие этапы — это выгонка стен первого этажа, а затем и второго. Заключительным этапом возведения коробки дома является монтаж крыши и укладка кровли. Специалисты порекомендуют, можно ли приступать к внутренней отделке и работам сразу или дому нужно выстояться.

Обязательно фиксированная стоимость должна быть указана на весь этап строительства. Это уберегает заказчика от непредвиденных расходов. Привлекательные условия в организации, которая готова сделать смету на строительство без оплаты, помогают клиенту сориентироваться. Именно на этот документ будет ориентироваться заказчик, соизмеряя свой бюджет. Отлично, если фирма готова отталкиваться от разумной суммы, указанной клиентом и вписываться с расходами на работу и материалы, исходя из неё.

Профессиональная организация сможет дать грамотные советы по организации отопления, электроразводки и водоснабжения. Использование опыта, современных технологий и качественных материалов позволяют в итоге получить добротный дом за вполне разумную оплату.