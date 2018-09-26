Система наблюдения в ЖК с помощью IP камер

Подключение современных видеонаблюдающих устройств, применение прогрессивных методов видеонаблюдения затрагивает всё большее количество недавно построенных комфортабельных жилых комплексов (сокращённо ЖК). Техника и компьютерные технологии развиваются, а потребности в охране у совладельцев многодомовых, многоквартирных жилых комплексов не уменьшаются. Будущее видеонаблюдения — именно за IP-камерами с многопрофильным (многопользовательским) доступом к видеоматериалам, которые появляются в процессе записи и последующей передачи в места сохранения, обработки.

Особенности видеонаблюдающей системы с общим доступом

Общий пользовательский доступ к видеофайлам может понадобиться каждому жителю охраняемого дома. Несмотря на такую особенность требуется строго ограничить осуществление просмотра и обработки видеоинформации для посторонних (третьих) лиц, которые не входят в состав коллектива службы безопасности и жителей охраняемых домов.

Обустройство в ЖК-комплексах видеонаблюдающих систем выгодно любой возможной стороне-заказчику:

инвесторам, вкладывающим денежные средства в строительство и обустройство жилых или подобных комплексов (наличие наблюдения повышает стоимость квартир и безопасность проживания в них);

жителям квартир, беспокоящимся о безопасности своей и комфортном времяпрепровождении для своих близких, родных, детей, а также за полную сохранность материальных ценностей, находящихся внутри обеспечиваемых видеонаблюдением домов;

управляющим жилым комплексом, желающим получить заслуженное доверие своих уважаемых клиентов, привлекая внимание к безопасному, но комфортному жилому массиву;

представителям государственных органов, устанавливающим подобную видеосистему на значимых для страны инфраструктурных объектах;

директорам крупных, средних и небольших компаний, находящихся на территории ЖК, желающих дисциплинировать своих сотрудников, предотвратить хищение, порчу имущества фирмы либо её имущества.

Значение установки видеонаблюдения в подъезде дома

Многоквартирный дом, подъезд которого оснащён камерами, объединёнными в одну систему, позволяет повысить безопасность проживания в нём взрослых, детей, домашних питомцев. Для управляющей компании, занимающейся всеми текущими вопросами в таком доме, авторитет руководства и количество заявок на покупку/аренду жилой недвижимости увеличится. Наличие подобных мер предосторожности полностью исключает вторжение воров, грабителей, других лиц внутрь охраняемой территории.

Состав IP-системы прост. В неё должны входить достаточное количество специальных видеокамер. При этом количество выбирается в зависимости от площади охраняемой территории, характера планировки зданий. Так, для сооружения жилого комплекса, содержащего множество углов, поворотов со сложной внутренней планировкой понадобится большее количество камер, обеспечивающих полный обзор и исключающих образование так называемых слепых зон.

Также в состав качественной наблюдающей системы входят видеорегистраторы, записывающие, систематизирующие, анализирующие и передающие визуальную информацию. В такой конфигурации можно сделать любую видеонаблюдающую систему, записывая всё видео в облако или отсылающую информацию на устройство владельца или начальника охраны. В случае возникновения необходимости хранить информацию оборудуется серверная комната, включающая серверы, компьютеры, предназначенные для быстрой предварительной обработки и хранения видеоинформации.

Источник: https://mysecurity.com.ua/videonablyudenie/videokamery/videokamery-ip/