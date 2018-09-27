Как работает «лесная амнистия» в Ленинградской области

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» (федеральный закон № 280-ФЗ – Закон) вступил в силу 11 августа 2017 года.

В разговорной речи федеральный закон № 280-ФЗ часто называют «Закон о лесной амнистии», при этом Закон никого не амнистирует. Применение Закона направлено на защиту прав как граждан и юридических лиц – собственников земельных участков, так и имущественных прав, и законных интересов Российской Федерации – собственника земель лесного фонда. В частности, Закон защищает права добросовестных граждан, границы земельных участков которых пересекались с границами лесных участков. Закон также защищает от незаконной передачи в частную собственность земель лесного фонда, находящихся в собственности Российской Федерации. Наиболее важными для Росреестра направлениями реализации Закона № 280-ФЗ являются: устранение противоречий в сведениях ЕГРН о земельных участках, имеющих пересечения с землями лесного фонда, и исключение из ЕГРН дублирующих сведений о лесных участках

Следует отметить, что устранение пересечения границ земельных участков иных категорий с границами лесных участков возможно в рамках статьи 60.2 Закона о регистрации при определенных условиях:

— при уточнении границ земельных участков права на которые возникли до 01.01.2016 года;

— при образовании земельных участков на которых расположены объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы до 01.01.2016.

За прошедший год с момента вступления Закона №280-ФЗ в силу по состоянию на 03.09.2018 в части применения норм статьи 60.2 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости» (Закона о регистрации) в Управление подано 186 заявлений об осуществлении учетно-регистрационных действий, подпадающих под действие вышеназванной статьи. Из них по 134 принято положительное решение.

Сумма площадей исключенных из состава земель лесного фонда 188 га, из них площадь участков, включенных в границы населенных пунктов составляет 18 га.

Постановлением губернатора Ленинградской области от 04.06.2018 №35-пг создана «Межведомственная рабочая группа (Рабочая группа) по рассмотрению вопросов, связанных с приведением в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и государственного лесного реестра (ГЛР) на территории Ленинградской области.

Первое заседание Рабочей группы состоялось 27 августа 2018 года. На заседании были рассмотрены вопросы устранения противоречий в сведениях ЕГРН и ГЛР в отношении 99-ти земельных участков, расположенных в границах СНТ «Метростроевец-2» с лесным участком Ломоносовского лесничества. Обращение в межведомственную комиссию позволяет гражданам в досудебном порядке разрешить несоответствие данных.