В России появятся дома без центрального отопления и электричества

На Форуме 100+ расскажут о «зеленом строительстве»

Пятый международный Форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia пройдет с 5 по 7 декабря в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».Одной из ключевых тем мероприятия станет «зеленое строительство». В программе – «зеленые» цифровые технологии, тропические сады на высоте 100+ и будущее деревянных небоскребов.

На Форуме будут представлены проекты жилых и офисных домов будущего, которые уже в ближайшие десятилетия появятся на улицах российских городов – зданий, которые не требуют подключения к системам центрального отопления, водо- и электроснабжения и оказывают минимальное влияние на окружающую среду уже на стадии строительства. Такие автономные «пассивные» дома уже появились в России – они используют внутренние ресурсы и практически не нуждаются в потреблении тепловой энергии от внешних систем. Расход энергии для отопления такого дома за год не превышает 15 киловатт-часов на единицу площади (сейчас норма годового расхода энергии на отопление составляет от 95 до 195 киловатт-часов).

«Десять лет назад в России к энергоэффективному жилью относились скептически – объектов было не более 10 по всей России, а жилых — единицы. Около 5 лет назад все начало меняться, и уже сегодня мы видим, что непосредственные потребители – жильцы — хотят, чтобы застройщик думал о них изначально. Сейчас энергоэффективных объектов в стране более 500. В ближайшее время спрос определенно будет расти. В сегменте жилья это новый тренд качества», — рассказала директор Научно-исследовательского института устойчивого развития в строительстве, руководитель Рабочей группы по разработке российской системы по повышению энергоэффективности GREEN ZOOM Вера Бурцева.

По оценкам экспертов, в самое ближайшее время «зеленые здания» будут включены в градостроительные планы. Такие дома экономят до 25% коммунальных платежей за счет энергоэффективных решений, которые позволяют снизить затраты на тепло- и водоснабжение. В перспективе такие объекты смогут производить больше энергии, чем потребляют. Застройщики и девелоперы приходят к пониманию, что удорожание проекта на этапе разработки «зеленого» объекта и вложения в его сертификацию окупаются уже в течение первых лет его эксплуатации.

«Города без экологических катастроф, которые экономят энергоресурсы, сокращают вредные для человека отходы и выбросы и даже снижают планетарный парниковый эффект – это не фантастика, а наше ближайшее будущее. Зеленые дома сохраняют энергию внутри здания, перестают «перегревать» городское пространство и на тепловых картах превращаются в «зеленые острова», — отмечают организаторы Форума.

Ведущие эксперты представят прогнозы рынков зеленого строительства России и мира, футурологические концепции зеленых городов, использующие энергию солнца, ветра и дождевой воды, смелые проекты деревянных небоскребов в Чикаго и Цюрихе и тропических садов в Москве, опыт применения цифрового моделирования в зеленом строительстве, а также проблемы сертификации и разработки экологических стандартов.

Фактором развития «зеленого» строительства становится его жизненная необходимость:

«Использование «серой» энергии — энергии, которая находится в строительных материалах – становится для общества все более и более важным. Самый большой стимул для всех – создание достойного будущего для наших детей. Для достижения этой цели необходимо прекратить искусственное изменение климата. Если инвестор способен мыслить в долгосрочной перспективе, у него также будет финансовая мотивация для строительства устойчивых зданий. Будущие клиенты будут больше беспокоиться об экологически чистой жизни», — подчеркивает архитектор Штефан Ёшгер (JOM Architects, Switzerland). Темой его доклада станет один из новых трендов – архитектура «post-fossil» — органические технологии строительства XXI века, которые позволяют отказаться от использования ископаемых и невосполняемых природных ресурсов.

В дискуссионных секциях Форума примут участие генеральный директор компании HPBS Илья Завалеев (в портфолио компании – первый в мире промышленный объект, получивший высшую категорию Platinum по международной сертификации LEED – завод L’OREAL в России), генеральный директор Совета по экологическому строительству RuGBC (Green Building Council Russia) Гай Имз, генеральный директор EST Group (Энергоэффективные системы и технологии Групп) Евгений Тесля и другие специалисты из Европы, Азии, Арабских Эмиратов и Америки.

Среди «зеленых» кейсов Форума будут представлены проекты-аналоги «Гиперкуба» Сколково, в которых осветительные приборы работают от солнечных батарей, а водоснабжение осуществляется за счёт сбора дождевой воды, «Изумрудный квартал» — комплекс высотных башен Emerald Towers в Астане, футбольные арены для Чемпионата мира FIFA-2018, получившие международные сертификаты BREEAM, спортивные объекты города Сочи – лидера по количеству «зелёных» зданий в России, а также общественно-деловой комплекс Лахта центр в Санкт-Петербурге, который прошел экологическую сертификацию здания по мировой системе «зеленого» строительства LEED и получил высший класс энергоэффективности.

Напомним, Форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia проводится ежегодно в Екатеринбурге. В 2017 году 100+ Forum Russia посетили более 6000 участников из 23 стран, проведено 74 деловых и научных мероприятия, доклады представили 350 спикеров, из них 45 из Великобритании, Германии, Китая, Италии, США. В выставочной части размещалось около 100 компаний. В 2018 году на форуме ожидается более 10000 посетителей со всего мира. Посещение всех мероприятий форума бесплатное. Подробная программа на официальном сайте 100+ Forum Russia www.forum-100.ru