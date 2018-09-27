Интерьер дома или жилой квартиры складывается не только из хорошего и качественного ремонта, дорогих строительных материалов и изысканной мебели. Особый шарм и уникальность внутреннему пространству добавляют детали. Для их передачи каждый дизайнер уделяет большое внимание мелочам.

При помощи светильников легко выделить определенные зоны, создать атмосферу, подходящую для чтения, рукоделия или активного образа жизни. Частично выключая осветительные приборы или уменьшая их мощность, владелец жилья создаст непринужденную или романтическую обстановку.

Несмотря на то что во многих современных квартирах широко используются подвесные потолки со встроенными световыми точками, светильники не потеряли своей актуальности. Ряд изысканных итальянских моделей от производителя Tredici Design можно найти на сайте http://tredicidesign.ru .

Эти приборы разработанs ведущими дизайнерами европейских стран и выпущены на заводах в Италии. Светильники созданы для того, чтобы поднимать настроение, улучшает жизненный тонус и почти буквально расширять стены комнаты, меняя визуальное восприятие.

Подобрать итальянские светильники в тон стилю, обоям или мебели несложно. Ажурность и изогнутые линии уместно смотрятся как в комнатах хай-тек, так и в классических жилых спальнях и гостиных.

На сегодняшний день эта марка итальянских светильников пользуются огромным спросом. Причина этому — оригинальное сочетание венецианского выдувного стекла и современных тенденций. Производители широко используют позолоту, размещение декоративных и драгоценных камней, украшения мозаикой или хрусталем.

Прочности итальянским светильникам добавляют кованые элементы конструкции, которые идеально вписываются в общую концепцию легкости и ажурности.

Глядя на ожившую Венецию, у человека, планирующего или проводящего ремонт и замену световых точек, остается только один вопрос, где ее можно купить. Именно для покупателей, ценящих качество и изысканность, в Москве работает интернет-магазин.

Разумеется, продукция имеет все необходимые разрешения и сертификаты, а качественная упаковка светильников и люстр позволяет их пересылать на данное расстояние без боязни того, что в пути они повредятся. Примечательно, что для всех клиентов проводится распродажа, в линейку которой попадает также и продукция премиум-сегмента. Поставщик предлагает эксклюзивные и массовые варианты оригинальных и привлекательных световых приборов.