Изменения и дополнения в законодательстве Российской Федерации, которые вступили в силу в апреле 2017 года , обязали руководителя предприятия и подчиненного, отвечающего за безопасность сотрудников в чрезвычайной ситуации, пройти соответствующее обучение, сдать экзамен и получить свидетельство.

Обучение по го и чс предусмотрено Постановлением Правительства Российской Федерации.

Важная информация для юридических лиц — руководитель предприятия не имеет право самостоятельно заниматься разработкой мир гражданской обороны и действий в чрезвычайных ситуациях. Эти функции возлагаются на отдельного специалиста фирмы, который может совмещать их с основным видом деятельности. Его должностные обязанности и инструкция утверждаются специальным приказом. За отсутствие такого человека на предприятии накладывается штраф, а если директор и ответственный сотрудник не прошли обучение, то , кроме штрафа с фирмы, на эти сотрудники подвергаются административному взысканию в сумме от 5 до 20000 руб. для физических лиц и до 200000 руб. для юридических лиц.

Недооценить умение правильно сориентироваться в чрезвычайной ситуации очень сложно. Пожары, террористические акты, неправомерные действия третьих лиц нередко случаются крупных и в небольших городах. От того, как будут организованы и слаженно смогут действовать сотрудники предприятия, в конечном итоге зависит их жизнь и безопасность.

Обучающие программы по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях включает знакомство ответственных лиц с сигналами оповещения об опасности. В процессе обучения персонал познакомится и научится применять средства коллективной и персональной защиты.

Курс дает понимание того, как необходимо действовать, в случае если наступила техногенная авария, пожар на производстве, ураган, ливень или другие катаклизмы, захват заложников. Отдельным разделом в программе обучения гражданской обороны стоит оказание первой медицинской помощи. У пострадавшего гораздо больше шансов выжить и вернуться к обычной деятельности, если первые же минуты ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь. И, наоборот, если это помощь будет неправильной, риск летального исхода возрастает. Пройти подобный обучение могут не только те, кто обязан это сделать по долгу службы, но заинтересованные частные лица. Тем более, что их стоимость вполне доступна и на сегодняшний момент при первичном обучении составляет 3500 руб с человека. Для удобства и отсутствия необходимости оставлять производственный процесс, разработаны три варианта обучения: очная, очно-заочное и дистанционное с применением компьютерных технологий и сети интернет.