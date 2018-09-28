В современном строительстве используют большое количество разнообразных материалов, разработанных специально для получения определённых конструкционных свойств. Эти строительные материалы являются продуктом серьёзных технических исследований и разработок, внедряемых в отрасль для получения более прочных, лёгких и дешевых материалов. Одним из таких строительных материалов является металлочерепица.

Получение качественного покрытия для кровли всегда оставалось в приоритете любого строительства.

Металлочерепица стала хорошим решением, которое объединяет в себе много полезных качеств. Она состоит из нескольких слоёв, каждый из которых выполняет свою конструктивную задачу. На https://roof-art.com.ua/ можно посмотреть все детали.

• Стальной лист. Это основа металлочерепицы, он обеспечивает конструктивную прочность и жесткость всей конструкции. Для того, чтобы облегчить всю конструкцию, но при этом обеспечить её достаточную жесткость, был применён достаточно оригинальный метод – очень тонкий стальной лист, который принципиально не может обеспечивать никакой жесткости, профилируется под прессом. Листу придаётся определённый рельеф, который и создаёт жесткость всей конструкции. Разные виды рельефа придают листу разную жесткость.

• Оцинковка. Это базовое покрытие стального листа, от толщины которого зависит стойкость стального листа перед воздействием жестких атмосферных явлений. Это покрытие двустороннее, его делают как с внутренней, так и с наружной стороны.

• Поверх оцинковки наносится ещё одно защитное антикоррозионное покрытие и грунтовка, обеспечивающая надёжное сцепление с финишным покрытием.

• Внутреннюю сторону, на которую не действуют после укладки никакие внешние факторы, покрывают специальным лаком. Для внешней же стороны предусматривается более солидное покрытие в виде полимерного покрытия. Полимерная плёнка позволяет не только защитить металлочерепицу от воздействия погодных условия и прямых солнечных лучей, но и до некоторой степени от физических воздействий.

Качество и, соответственно, цена различных видов металлочерепицы зависит от её конструкции – от толщины стали и вида профилирования, от толщины цинкового защитного покрытия и вида полимерного декоративного покрытия. Чем жестче получаемая конструкция, чем надёжнее и прочнее защитные покрытия, тем лучше качество металлочерепицы, но при этом возрастает и её цена.