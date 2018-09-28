Сегодня пластиковые окна стоят практически во всех зданиях. Их можно увидеть в роскошных коттеджах и в квартирах эконом-класса.

Очень сложно определиться с ценой пластикового окна, ведь на неё влияет много составляющих . Чтобы правильно выбрать подходящие, необходимо знать, какие части пластикового окна выполняют какие функции, что влияет на теплосбережение, а за что переплачивать не стоит.

Пластиковое окно состоит из многокамерного профиля ПВХ, стеклопакета и уплотнителей. Наличие форточки существенно увеличивает стоимость, ведь для прочности производитель внутри пластика ставит металлическую конструкцию. То же самое касается и больших по размеру, витражных окон.

Сам пластиковый профиль, если его посмотреть в течение, состоит из герметичных камер. Считается, что чем больше камер, тем окно лучше. Вот здесь как раз и кроется момент, за которой можно неоправданно переплатить. Если вы живете в южных регионах, где тёплые зимы и редко бывают ветры, то вполне достаточно в трехкамерного профиля. Пластиковые окна в Иркутске или в других прохладных регионах лучше брать надежней. Стоит обратить внимание на пятикамерный профиль.

Если с ним всё понятно, то важным является еще и размер стенок. Все производители маркируют свою продукцию буквами A, B и C.

В профиле А толщина внешних стенок начинается от 2.8 , внутреннее немного тоньше. Этот вид профиля считается самым лучшим для дома, ему не страшно промерзание, и он хорошо сохраняет разность температур. Профиль класса В хорош для офисов и предприятий, где окна открывают редко. В нём использован более тонкий пластик, от чего сохранение микроклимата помещения не гарантируется, а через такие окна теплопотери возрастают. С-класс — для неотапливаемых помещений, у него толщина стенок гораздо меньше чем в двух других типов профиля, из-за этого окна делают цельными и не снабжают механизмом для открытия.

Важный момент в пластиковых окнах — это количество стекол стеклопакета. Визуально кажется, что это только одно стекло, настолько точно собран пакет. Конечно же, чем больше стёкол и чем шире расстояние между ними, тем пластиковое окно будет качественней и дороже.

Немногие знают, как можно узнать, столько ли в стекол в стеклопакете, сколько вам обещает продавец. Для этого можно поднести стеклу горящую свечку и посчитать, сколько преломлений изображения видно через стекло.

Качественные окна содержат малозаметные или прикрытые вставкой отверстия для вентиляции. Идеально ровная и удобная фурнитура также говорит о надежности и в высоком качестве.

В любом городе практически все строительные организации работают с несколькими производителями. Они смогут дать грамотную консультацию по существенным отличием и помогут подобрать то пластиковое окно, которое будет идеально решать возложенную на него задачу.