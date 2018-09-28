Компания ТеплоНог реализует в Украине системы обогрева напольных покрытий. Клиентам предлагается нагревательная плёнка, маты, кабели нагревательные, терморегуляторы, обогрев труб и кранов.

Все теплые полы , представленные на сайте компании ТеплоНог разрабатывается крупнейшими мировыми брендами. Среди них можно отметить такие компании как Hemstedt, Devi, Fenix. Системы обогрева напольных покрытий предназначены для продолжительной эксплуатации. Вся продукция сертифицирована и рассчитана на использование в течении срока эксплуатации дома.

Компания является официальным представителем ведущих мировых брендов, выпускающих на рынок саморегулирующиеся кабели,тёплые полы, инфракрасные обогреватели, системы антиобледенения, маты, кабели и т.д..

Преимущества обогревательных систем интернет магазина ТеплоНог

Потенциальным клиентам гарантируется профессиональная поддержка. Вся продукция разрабатывается крупнейшими европейскими брендами, которые ориентированы на высококлассное обслуживание клиентов. На продукцию предоставляется гарантия сроком на 20 лет. При этом изделия рассчитаны на более продолжительную эксплуатацию.

На сегодняшний день уже никто не сомневается в актуальности использования систем, позволяющих осуществлять обогрев помещений с помощью тёплого пола. Такие системы гарантируют комфортное распределение воздуха в помещении и самое главное — тепло для ног. Существует множество разновидностей систем теплого пола, Но все они просты в эксплуатации, отличаются доступной стоимостью и практичностью. В первую очередь на системы тёплого пола необходимо обратить внимание людям, которые воспитывают малышей. Дополнительные удобства обеспечивают специальные терморегуляторы, позволяющие в автоматическом режиме поддерживать необходимую температуру. Заинтересованным лицам предлагается широкий ассортимент систем обогрева полов.

Подробную информацию можно получить непосредственно на сайте компании teplonog.com.ua. Здесь же можно приобрести специальную защиту от замерзания труб. Такие системы могут монтироваться на внешней части трубопроводов и внутри. При выборе обогревательного оборудования необходимо обращать внимание на мощность, а также температуру и размер трубы. Система отличается простотой эксплуатации, надежностью и минимальным потреблением электроэнергии.