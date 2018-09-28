Как создается дизайнерская мебель

Недорогую и качественную типовую мебель можно приобрести в специализированных магазинах и на интернет порталах. Однако, если клиент хочет создать индивидуальный дизайн, подобрать не только удобную, но и изысканную мебель, ему потребуется нечто большее, чем просто производитель кресел и стульев.

Творческая мастерская Konyshev делает не просто мебель. Это предметы для дома, наполненные своим смыслом и стилем.

Особое внимание уделяется каркасу. Он изготавливается из прочных материалов и, в отличие от мебели масс-маркета, снабжается значительным количеством отсеков. Это препятствует износу уплотнителя и позволяет существенно разгрузить спину при сидении

Реализованные актуальные модели можно увидеть на сайте. Для каждого кресла производитель предлагает широкий ассортимент цветовых решений, что позволяет идеально подобрать мебель под основной тон интерьера или его детали.

Важное внимание уделяется эргономичности. Современный подход к планированию жилой зоны — это минимализм и продуманность каждой детали. Поэтому в творческой мастерской вы не найдете громоздких предметов мебели, не только занимающих площадь, но и создающих нагромождения.

Лаконичные кресло идеально впишутся и просторные жилые помещения, и в квартиру студию.

Чтобы гостиная стала особым местом, они просто территорией для чаепития и обедов, ее нужно дополнить роскошными стульями. Слегка изогнутые ножки завышенная спинка, иногда с асимметрией или волной по верхнему краю, создает аналогию с королевскими тронами. На таком стуле за тёплым семейным обедом или ужином чувствуешь себя действительно королевской особой.

Творческая мастерская прилагает все усилия, чтобы ею продукция была доступна не только в Москве, но и в отдаленных регионах, куда редко доходит эксклюзивная мебель. Для этого предусмотрена доставка специальной службой по России, ее расчёт производится после формирования заказа с учетом объема и веса.

Особые предложения по сотрудничеству творческой мастерской есть к розничным продавцам и тем, кто хотел бы стать дилером. Удобные условия сотрудничества позволяют легко продавать мебель экстра-класса. Дизайнеры могут составлять визуализации жилого пространства, согласовывая детали с заказчиком, и в них использовать продукцию творческой мастерской.