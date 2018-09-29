Сегодняшние тенденции обустройство ванных комнат в домах и квартирах выставляют жесткие рамки требований к тому, какие материалы и элементы должны применяться. Сейчас человек уже не хочет направляться в spa-салон после тяжелого трудового дня, он хочет организовать полноценный курорт дома.

Именно поэтому предложения для ванных комнат дизайнеры превращают произведение искусства, вполне способное конкурировать с оснащением всемирно известных отелей-бутиков.

Отдельностоящие ванны — тренд последних нескольких лет, и он только набирает обороты. В нем все продумано до деталей так, чтобы использование ванной вышла за рамки обычной гигиены, а стало оздоровительной процедурой для релаксации.

Ванны Badeloft в полной мере отвечают тому, как хотят видеть свое помещение современные требовательные покупатели. Отдельного внимания заслуживает линейка Stone Resin тонкостенных прочных ванн, по всем параметрам опережающих когда-то модный акрил.

Они созданы из композитного материала, который сочетает в себе не только прочность, но и удобство в уходе. Очистка такой ванны не займет много труда, а ее поверхность легко сохранить в первозданном виде длительное время.

Если на рынке представлены в основном матовые ванны, которые не отражают в себе блеск софитов и выглядят, по мнению экспертов, несколько уставшими, то Stone Resin идеально отполирован, Глянец блестит и не портится со временем.

Для минерального литья применяется особая технология используется композитный материал. Это позволяет обеспечить любую форму ванной или умывальника. Система смолы и отвердители придают законченному изделию прочность, а продуманная и реализованная опора и фиксация позволяют поставить этот шедевр дизайнерского искусства в середине помещения. Такие ванны не нуждаются в опоре на стенке, а их боковая поверхность и ножки сделаны так, что закрывать их нет никакого смысла.

Ванны и умывальники, созданные по этой технологии, не имеют швов. Даже в местах перегиба под прямым или острым углом грязь не скапливается и налет не образуется. Очень важно, что на случай неожиданного повреждения разработан ремонтный набор, состоящий из затирочной бумаги и восстанавливающего средства, которые можно применять в домашних условиях без опыта осуществления подобной деятельности