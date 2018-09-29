Любой дом должен обеспечивать своих жильцов максимально комфортными условиями. Залогом же комфорта является поддержание оптимальной температуры внутри помещений. Если при планировании дома это учтено не было, в холодную погоду это сразу же станет ощутимым – в помещениях сразу же упадёт температура, повысится влажность, появится влага на окнах и в углах комнаты, а там и до появления грибка недалеко. Чтобы этого избежать, стены дома необходимо утеплить.

Дом лучше всего утеплять снаружи, это позволяет избежать перепадов температуры, появления внутри помещений слишком сухого воздуха или повышенной влажности. Утепление внешних стен производится либо ещё на этапе строительства, либо для уже эксплуатируемого дома, если оказывается, что принятых мер по утеплению недостаточно.

Утепление дома в Алматы производится по достаточно простому принципу. Для начала выбирается материал для утеплителя. В качестве утеплителя используется один из материалов, у которых очень маленьких коэффициент теплопроводности. Каждый из них обладает своими свойствами, исходя из которых и отдаётся предпочтение одному из материалов. К внешней стене утеплительный материал крепится при помощи специального клея, который наносится на стену, он надёжно приклеивает утеплитель, не оставляя никаких зазоров. Для того, чтобы обеспечить всей конструкции прочность, дополнительно утеплитель крепится на анкера. Анкерные болты крепятся непосредственно в стену, чтобы обеспечить надёжную фиксацию утеплителя.

Для того, чтобы защитить утеплитель от внешнего воздействия, его покрывают слоем базовой штукатурки. Для придания ей достаточно прочности, её армируют сеткой из стекловолокна. После этого наносится декоративное покрытие. Это может быть как декоративная штукатурка, так и лакокрасочное покрытие.

Для утепления используют несколько видов материалов. Это может быть пенополистирол, минеральная вата, пенополиуретан, пеноплекс. Пенополистирол – самый дешевый утеплитель, он лёгкий и легко поддаётся обработке, но он очень пожароопасен. Изо всех материалов наибольшей популярностью пользуется минеральная вата, которая обеспечивает отличную теплоизоляцию, паропроницаема, не горит и имеет сравнительно невысокую цену.

Утепление наружной части дома даёт возможность получить внутри всех помещений комфортные условия, которые обеспечат здоровье всем, кто находится в доме.