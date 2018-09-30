Современные тенденции планирования бизнес пространство привели к тому, что предприятие чаще всего покупает или арендует единое просторное помещение, где в дальнейшем устанавливаются прозрачные перегородки.

Это удобно в работе: каждый сотрудник имеет возможность видеть других людей и быстро находить нужного коллегу.

Это практично: с точки зрения ремонта или перепланировок. Ведь стеклянные перегородки гораздо проще демонтировать и установить на новом месте или изменить планировку пространства.

Это экономично: прозрачные стены стоит гораздо дешевле, чем даже на простой гипсокартон с необходимостью создания звукоизоляции. А с точки зрения дизайна, стекло визуально расширяет пространство и делает его легким для восприятия.

К тому же, в места, отдаленные от окон, через прозрачные стенки попадает достаточное количество света для того, чтобы там были полноценное переговорное, место для работы с клиентами или рабочий стол сотрудника.

Материалом служит очень прочное толстое стекло. Оно не боится того, что на него кто-то может опереться, прочно фиксируется по краям и не требует особого ухода.

Купить стеклянные перегородки стараются торговые центры. Им выгодно создавать зоны, при которых покупатели видят и соседние магазины. Открытое пространство со стеклом в середине предпочитают банки. Многие россияне заметили, что Сбербанк его крупными отделениями претерпел именно такие изменения.

Активно используются стекло для стен в автосалонах и на элитных СТО. Оно позволяет минимизировать пыль и шум, с другой стороны, делает открытым рабочее пространство для клиента. Заказчик имеет возможность наблюдать, как ремонтируются его машина на станции или, в случае зала продаж, видеть сразу все его экспонаты.

Для покупателя перегородок очень важно сотрудничать с производителем, который сможет подобрать решение согласно пожеланиям, а не адаптировать проект заказчика под свои возможности. Чтобы клиентам было проще оценить эффективность стеклянных стен и подобрать именно тот вариант, который подходит по планировке помещения и его назначению, клиентам предлагаются как панорамная съемка, так и видеоролики.