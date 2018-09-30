Кирпич: виды и использование

Несмотря на появление новых строительных материалов, старый добрый кирпич по-прежнему пользуется спросом для малоэтажного строительства. Дома из него отличаются высокой экологичностью, хорошо сохраняет тепло и смотрятся эффектно.

Учитывая значительно высокую стоимость кирпича, его важно подобрать правильно для своего строительства. То есть, не приобретать для кладки тот вид, использование которого экономически нерентабельно.

С другой стороны, кирпича должен соответствовать назначению. Например, при использовании для стеновой кладки, того вида, который для этого не годится, можно получить неудовлетворительный результат.

Для того чтобы приобрести именно тот кирпич, который полностью отвечает потребностям заказчика, следует ознакомиться с каталогом тут. Компания предлагает все виды кирпича от нескольких производителей.

Одним из самых удачных вариантов для кладки цоколя, внешних и внутренних стен, несущих конструкций, является полнотелый керамический кирпич марки м100. Он обладает достаточной морозоустойчивостью (класс F 50-75) и выпускается в красном цвете.

А вот по облицовочному кирпичу широкую линейку вариантов предлагает завод Фагот. Кирпич имеет одну из сторон рифленую. Это позволяет формировать оригинальную лицевую кладку различного цвета. В линейке продукции представлены цветные кирпичи под слоновую кость, коричневые, шоколадные, красные, белые и почти черные. Широкое разнообразие позволяет заказчику выбрать облицовочный кирпич согласно основной идеи дизайна придомового пространства.

Внутренние перегородки, которые, в отличие от гипсокартонных, позволяют вешать полки, создаются при помощи стенового блока. Он выпускается в трех марках (400, 500 и 600) и может использоваться как для возведения перегородочных, так и строительства несущих стен в малоэтажном доме.

Печи и камины — это изюминка любого дома. Для их строительства годится только особый огнеупорный кирпич. Такой выпускается Кирово-Чепецким заводом. Низкое водопоглощение и высокая стойкость к воздействию экстремальных температур делает кирпич пригодным для внутренних работ и контакта с огнем.

Заказчику доступны три варианта расцветок красный, коричневый и светлый кирпич. Для удобства расчета к каждой модели приведены его габаритные размеры и количество кирпичей на поддоне. Это позволяет правильно произвести расчеты розничным покупателям. А для опта предлагаются привлекательные условия.