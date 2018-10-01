Профнастил от ТД Арсенал

Профнастил — это популярный строительный материал, широко используемый в различных отраслях. Причина высокого спроса проста — невысокая стоимость и отличные эксплуатационные свойства.

Его используют для кровли. Из него получаются эффектные заборы, особенно в сочетании с колоннами из кирпича и природного камня. Профнастил подходит для строительства небольших коммерческих сооружений, из него можно быстро возвести киоски, станции для мойки автомобилей, торговые павильоны.

При строительстве массивных промышленных объектов, не требующих особого утепления, профнастил применяется для ангаров, складских и цеховых помещений. Именно благодаря профнастилу существенно увеличился рынок каркасного строительства.

Размеры профнастила зависят от его назначения. Листы для стен имеют ширину от 1.150 м, а те модели, которые используются для усиленных конструкций, всего 0,75 м. Материал выпускается в различных маркировках. «С» предназначается для создания заборов с небольшим пролетом. Кровельный профнастил, используемый для оформления стен, имеет маркировку НС. Его ширина от 1 м, толщина каждого листа варьируются от 0.4 до 0.9 мм. Для кровли используется конструктивный лист с маркировкой «Н». Ширина такого профнастила 0.6 м, 0.75 или 0.84, а толщина листа находится в диапазоне от 0.7 до 1.5. В агрессивной среде он не подвергается коррозии, не утрачивает форму при нагреве под лучами солнца.

Современный рынок позволяет заказчику подобрать профнастил не только нужного размера, но и подходящего цвета. Производители стараются еще увеличить срок службы профнастила, покрывая его полиэфирной матовой краской с ровной поверхностью или текстурированной. Сегодня можно заказать листы с акриловым покрытием, которые хорошо противостоят химическим воздействиям.

При такой популярности, как оказывается, купить профнастил в достаточном количестве, нужного цвета и размера может оказаться не просто даже в крупном городе. Например, в Санкт-Петербурге считанное число фирм, предлагающих его в наличии. Кроме того, не более 30% организации постоянно поддерживают достойный ассортимент на складе. Тем, кто планирует купить профилированный лист, есть смысл обращаться в ТД Арсенал, предложение которого представлены на сайте https://tda-spb.ru/.

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