Паркет — это один из самых долговечных видов напольного покрытия. Об этом свидетельствует квартиры в Санкт-Петербурге, построенные в 19 и в начале XX века, в них прекрасно сохранились доски на полу.

От интенсивной нагрузки, к сожалению, теряет свойства любой материал. Но если ламинат или линолеум со временем безнадежно выходят из строя, то паркет, особенно старый, реально восстановить и освежить. недорогая циклевка паркетных полов в Спб поможет сделать это быстро и без излишних затрат.

Конечно, можно посмотреть ролики на YouTube и попробовать сделать ее самостоятельно, но, как правило, результат не приведет в восторг владельца помещения. Лучше доверить эту работу специалистам. У них, кстати, разные подходы к циклевке шпунтованной доски современного производства и обработки старого паркета. В некоторых случаях может потребоваться шпаклевание щелей и последующая обработка всей плоскости.

Несколько видов лака и соответствующая грунтовка подбираются в зависимости от материала изготовления паркетных досок и их состояния. В этом случае приобретать что-либо заранее не стоит, бесплатный выезд мастера и осмотр напольного покрытия позволяет владельцу квартиры или комнаты существенно сэкономить и достичь наилучшего результата.

Циклевка проводится несколькими способами. Зачистка пола барабанной машиной — это недорогой вид восстановления существенных перепадов и удаления множественных слоёв лака, которые доносились в течение десятилетий. В ряде случаев этого вполне достаточно, а наиболее запущенных ситуациях потребуется ещё и плоскошлифовальная машина. Она позволяет добиться идеальной поверхности.

Соответствующая лаковое покрытие наносится при помощи специальных инструментов. Профессионалы используют как российские составы, так и европейские, подтвердившие свою надежность. Это позволяет получить гарантию на материалы и работу до 5 лет. А чтобы понять сложность выполнения покрытия, достаточно узнать, что некоторых случаях может потребоваться нанести до 5 слоев, На каждом из которых тщательно контролируется толщина и срок высыхания.

Обратитесь за бесплатной консультацией к профессионалам, посмотрите примеры работ и закажите услугу. Не стоит избавляться от паркетного пола, даже если он вам кажется совершенно вышедшим из строя.