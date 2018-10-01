Волна популярности установки пластиковых окон уже прошла. Тогда люди ставили любые модели, ошибочно считая, что весь пластик обладает одинаковыми свойствами и незачем переплачивать.

В течение последующих лет те, кто взял неудачные варианты, познакомились с «плачущими стеклами» и другими издержками, а сейчас заказчики справедливо стали более требовательными. Благо в сети можно найти массу информации на том, какими должны быть пластиковые окна http://www.online-ok.ru/, чтобы радовать владельца помещения.

Каждый эксперт подтвердит, что пластиковое окно подвергается целой системе оценочных критериев. Всего разработано полтора десятка пунктов, высокий балл по которым позволяет заказчику быть уверенным, что окна хорошо сохранят тепло зимой и не дадут воздуху от кондиционера уйти на раскаленную от летнего солнца улицу.

Первый и очень важный критерий — это фирма. Более 10 производителей широко представлены на отечественном рынке. У многих из них принципы к созданию надежного пластика совпадают. Внутри располагаются герметичные отсеки, наполненные специальным газом. Это препятствует теплообмену и делает границу между комнатным и уличным воздухом наиболее выраженой.

Те, кто живёт в шумных районах, смогли оценить, как важно иметь звукоизоляционные окна. Шума от проезжающих машин или работающей техники через них практически не слышно. Применение хорошей уплотнительной резины и, конечно же, правильный монтаж защитят жителей нижних этажей от скопления пыли на подоконниках и на рамах.

Современные окна создаются в антивандальном исполнении. Их практически невозможно открыть снаружи и очень сложно разбить. При заказе окна из пластика необходимо сразу определиться не только с приблизительными размерами для просчета, но и с вариантами открытия. Традиционное распашное дополняется возможностью вертикального открытия для проветривания. В более дорогих механизмах есть функция микропроветривания, которая очень спасает зимой. Каждому пластиковому окну обязательно следует заказать антимоскитную сетку. Этот простой элемент также имеет несколько видов исполнений.

Пластиковые ручки для размещения сетки в наружные зазоры не очень надежные, они легко обламываются, поэтому несложно выронить сетку из рук на улицу. Металлические фиксаторы с этой точки зрения гораздо лучше. Они непременно нужны всем владельцам квартир, у которых есть кошки. Животное не выдавит сетку наружу. А для того, чтобы проветривание в жаркое время было безопасным для животного, и смысл заказать дополнительную опцию «антикошка», предотвращающую попадание животного створку раскрытого окна.