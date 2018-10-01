На Пхукете интенсивно строится жилье для иностранцев

Таиланд — привлекательное направление для туристов и тех, кто оставляет свои дома и квартиры зимой и уезжает на весь период холодов тёплые страны. Основная часть государства расположена на материке, а несколько островов являются изюминкой для отдыха в юго-восточной Азии.

Один из таких мест — это Остров Пхукет. За последнее время сударь с тобой вас пассажиропоток. В среднем аэропорт принимает до 20 рейсов в сутки из стран Азии, Европы и из России. За последние 5 лет туристический поток вырос почти в два раза и составил более 9 млн посетителей в 2017 году.

Как для коротких путешествий, так и для длительного проживания сюда приезжают немцы, англичане, голландцы, много гостей из России, которым вид деятельности позволяет длительное отсутствие на работе или удалённую коммуникацию с офисом.

Среди гостей острова в последнее время стало больше китайцев и граждан Индии. Всех туристов ждёт удивительный микроклимат, всегда теплая погода, больше 220 солнечных дней в году, да и дождливые периоды здесь не сильно напрягают.

Инфраструктура острова развивается интенсивно. Для детей здесь есть масса частных школ, открываются филиалы государственных и приватных больниц, выстраиваются жилые комплексы, где можно приобрести апартаменты в собственность или взять их на длительный срок в аренду.

Традиционное невысокое строительство здесь вписывается в окружающую природу и для проживающих создает уникальные условия умиротворения и отдыха.

Учитывая то, что остров постоянно развивается, а цены на аренду недвижимости растут, ещё есть время сделать привлекательную инвестицию. При выборе места для проживания или отдыха обычно руководствуются несколькими параметрами, один из которых удаления от развитой части пляжа Патонг. Всего на острове более 30 оборудованных пляжей, фактически, составляющих весь периметр. Для быстрого сообщения между городами используются автомобили и скутеры. Движение здесь более упорядоченно, чем в Бангкоке или Паттайе. На это влияет значительное число европейцев, постоянно проживающих на Пхукете.

Эксперты прогнозируют существенный рост цены на недвижимость ближайшие годы и удвоение потока целевых посетителей острова к 2020 году.