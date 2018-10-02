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03 Октябрь, 2018


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В Ленобласти растет число сделок с недвижимостью по технологии блокчейн

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в: Новости компаний
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В рамках проекта блокчейн-решение применяется при взаимодействии Росреестра и компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».

Управление Росреестра по Ленинградской области сообщает, что по состоянию на 1 октября 2018 года в регионе зарегистрировано 894 сделки с недвижимостью по технологии блокчейн.

Применение технологии блокчейн в рамках взаимодействия фонда и Росреестра позволяет всем участникам проекта иметь доступ к актуальной информации по процессу регистрации каждого договора долевого участия.

Кроме того, исключена возможность рассинхронизации информационных систем Росреестра и фонда, осуществлена возможность локальной работы с полными данными при отсутствии связи между структурами, исключен риск несанкционированной корректировки данных в информационных системах.

Напомним, первый ДДУ с применением технологии блокчейн был зарегистрирован 26 января 2018 года в Ленинградской области, которая является пилотным регионом реализации проекта.

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