Каждый вид бизнеса сталкивается с необходимостью вести учет доходов и расходов, составлять кассовую книгу и другие документы, вести отчетность. Бухгалтеру необходимо один или два раза в месяц начислить заработную плату, произвести из неё все необходимые удержания. Программный комплекс — это достаточно дорого даже для крупных фирм, тем более, что на рынке предложены удобные универсальные продукты.

Внедрение и сопровождение программных продуктов 1С можно заказать только у авторизованных фирм. Они имеют эксклюзивные договора в регионах, в их штате работает команда высококвалифицированных специалистов и у них имеются все необходимые лицензии от компании-производителя.

Чаще всего сотрудничество строится таким образом:

• заказчик обозначает необходимый функциональный набор

• предприятие-поставщик предлагает программные модули и выставляет счет на оплату лицензии на них, а также на установку и сопровождение

• инсталлирует программное обеспечение на компьютере заказчика и проводит первоначальное обучение пользователей

• обеспечивает техническую поддержку в течение всего срока договора.

Все программы 1С обновляются с учетом текущего законодательства. Этот момент как раз и говорит в пользу официальных, а не взломанных версий.

Только на зарегистрированных дистрибутивах бухгалтерского и юридического обеспечения фирмы заказчик будет получать все текущие обновления. 1С отличается многофункциональностью. Здесь программное обеспечение сможет подобрать и небольшая торговая организация, и крупный производитель.

Все модули легко интегрируются между собой и сочетаются с кассами и онлайн-кассами. Это избавляет пользователя от необходимости что бы то ни было проделывать вручную. Квалифицированный сервис по поддержке позволит вовремя устранить проблему технического характера, наладить программу или внести в нее необходимые изменения.

Компания Инфософт — это один из представителей, реализующих программные продукты 1С в Новосибирске. Фирма предлагает на начальном этапе провести аудит информационной системы, а затем установить необходимое программное обеспечение от 1С, чтобы эффективно использовать все ресурсы. Среди предложений компании есть эксклюзивные пакеты для малого бизнеса, производства, бюджетных учреждений и других видов партнеров.