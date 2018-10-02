На кухне от того, насколько грамотно спланировано расположение отёка и ящиков , в конечном итоге зависит продуктивность труда хозяйки. Это справедливо для всех видов мебели от скромных по цене (но не всегда качественных) до весьма дорогих, выполненных с применением искусственного и натурального камня и древесины.

По статистике крупных интернет-магазинов и гипермаркетов мебели для дома, наиболее продаваемыми в текущем году были качественные решения кухонь эконом-класса, интересные решения для которых представлены на сайте Kuhni-Smart.ru.

Компактные мебельные стенки с идеально продуманным каждым сантиметром привлекательны для владельцев небольших квартир и студий.

В этом сегменте можно подобрать кухню различного стиля. Наиболее тривиальная — это классика. Здесь присутствует пастельные тона, двери подвесных ящиков чаще всего оформляются прозрачным стеклом, есть открытые полки. Кухни могут быть как ровными, что удобно для студий, так и угловыми с одной из частей более короткой, а другой, соответственно, более длинной.

Кухни хай-тек, которых также много в эконом сегменте, следуют принципам минимализма. В них нет ничего лишнего, но с другой стороны, каждый квадратный сантиметр внутреннего пространства продуман. Такая кухня подразумевает, что хозяйка не ведёт большого количества приготовлений. На полках кухни хай-тек разместиться несколько кастрюль, сковородок и другой кухонной утвари. Часто модели дополняются ещё одним столом, имеющим функцию обеденного или даже барной стойки.

Кухни модерн, несмотря на то что такие предложения есть и в эконом сегменте, требуют роскошного ремонта, подвесных потолков со звездным небом, дополнительных подсветок под ящиками на стене и других новомодных новшеств. Для этих моделей чаще всего используются глянцевый фасад МДФ и имитация камня в качестве столешницы.

Популярностью для квартиры, где всё подчинено скромному минимализму, пользуются кухни с фото фасадом. Их цена немного выше экономного сегмента, но в конечном итоге в квартире-студии такую кухню можно сделать центральным элементом дизайна, чем существенно сэкономить на всем остальном. Среди большого выбора кухонь подходящую модель можно не только приобрести, но и заказать, исходя из индивидуальных размеров.