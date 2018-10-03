SoloMarbella — лучшая недвижимость на южном побережье Испании

Компания SoloMarbella специализируется на предоставлении риелторских услуг и оказывает клиентам помощь в достижении непростой цели — приобретении недвижимости на испанском побережье Коста-Дель-Соль.

Желание приобрести собственные апартаменты в Марбелье в Испании, с которыми стоит ознакомиться на сайте компании, обусловлено множеством положительных преимуществ, мягкими климатическими условиями и потрясающими пейзажами, повышенной безопасностью и развитой инфраструктурой.

Команда опытных специалистов фирмы гарантирует:

● Предоставить заказчикам актуальную информацию по современному рынку недвижимости;

● Выгодное сотрудничество с проверенными, надежными партнерскими организациями;

● Наличие собственной базы подготовленных к продаже недвижимых объектов, включая старинные виллы, небольшие таунхаусы и уютные квартирки в жилых комплексах;

● Предложения с реальной стоимостью, без наценок и переплат.

Само предприятие было основано в 2010 году, в то время их деятельность была направлена исключительно на работу с элитными жилищами. Но за годы был приобретен внушительный опыт и больше знаний в области реализации эксклюзивных домов. К тому же был расширен перечень недвижимых объектов, готовых к аренде и продаже. Затем появились услуга постоянного сопровождения зданий для дальнейшей перепродажи и даже поддержки инвестиций в испанское жилье.

Работа персонала

В Solo Marbella работает команда опытных специалистов в различных областях — менеджмент, юриспруденция и экономика. Каждый сотрудник готов помочь заказчикам и проконсультировать по любым интересующим вопросам. Они берут на себя всю основную работу:

● Занимаются оформлением документации;

● Помогают получить ипотеку;

● И обзавестись собственной недвижимостью;

● Ведут тщательный контроль заключения сделки на всех этапах;

● Ведут общение в телефонном режиме, отвечая на все запросы.

Каждый сотрудник работает на благо компании и клиентов, постоянно развиваясь и отыскивая новые перспективы.

Услуги

Основная деятельность SoloMarbella направлена на поиск домов, которые полностью соответствуют и даже превосходят желания клиентов. После чего полностью занимаются оформлением сделки. На основе современных рыночных предложений, производится оценка объекта, а затем происходит полная проверка на качество. Более того, оказывается помощь в страховании и решении различных сложностей.

Работа ведется в таких районах:

● Непосредственно Марбелье;

● Золотая Миля в Испании;

● Сьерра Бланке;

● Ла Загалета;

● Бенахависе;

● Также предлагается купить квартиру в Пуэрто-Банусе.

За все время деятельности организация уже помогла приобрести более 500 домов на побережье Коста-Дель-Соль и продолжают о них регулярно заботится после продажи.