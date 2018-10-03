SoloMarbella — лучшая недвижимость на южном побережье Испании

Компания SoloMarbella специализируется на предоставлении риелторских услуг и оказывает клиентам помощь в достижении непростой цели — приобретении недвижимости на испанском побережье Коста-Дель-Соль.
Желание приобрести собственные апартаменты в Марбелье в Испании, с которыми стоит ознакомиться на сайте компании, обусловлено множеством положительных преимуществ, мягкими климатическими условиями и потрясающими пейзажами, повышенной безопасностью и развитой инфраструктурой.
Команда опытных специалистов фирмы гарантирует:
● Предоставить заказчикам актуальную информацию по современному рынку недвижимости;
● Выгодное сотрудничество с проверенными, надежными партнерскими организациями;
● Наличие собственной базы подготовленных к продаже недвижимых объектов, включая старинные виллы, небольшие таунхаусы и уютные квартирки в жилых комплексах;
● Предложения с реальной стоимостью, без наценок и переплат.
Само предприятие было основано в 2010 году, в то время их деятельность была направлена исключительно на работу с элитными жилищами. Но за годы был приобретен внушительный опыт и больше знаний в области реализации эксклюзивных домов. К тому же был расширен перечень недвижимых объектов, готовых к аренде и продаже. Затем появились услуга постоянного сопровождения зданий для дальнейшей перепродажи и даже поддержки инвестиций в испанское жилье.
Работа персонала
В Solo Marbella работает команда опытных специалистов в различных областях — менеджмент, юриспруденция и экономика. Каждый сотрудник готов помочь заказчикам и проконсультировать по любым интересующим вопросам. Они берут на себя всю основную работу:
● Занимаются оформлением документации;
● Помогают получить ипотеку;
● И обзавестись собственной недвижимостью;
● Ведут тщательный контроль заключения сделки на всех этапах;
● Ведут общение в телефонном режиме, отвечая на все запросы.
Каждый сотрудник работает на благо компании и клиентов, постоянно развиваясь и отыскивая новые перспективы.
Услуги
Основная деятельность SoloMarbella направлена на поиск домов, которые полностью соответствуют и даже превосходят желания клиентов. После чего полностью занимаются оформлением сделки. На основе современных рыночных предложений, производится оценка объекта, а затем происходит полная проверка на качество. Более того, оказывается помощь в страховании и решении различных сложностей.
Работа ведется в таких районах:
● Непосредственно Марбелье;
● Сьерра Бланке;
● Ла Загалета;
● Бенахависе;
● Также предлагается купить квартиру в Пуэрто-Банусе.
За все время деятельности организация уже помогла приобрести более 500 домов на побережье Коста-Дель-Соль и продолжают о них регулярно заботится после продажи.