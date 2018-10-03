Методы проведения отделки внутренней части деревянного жилого дома

Строительство жилых домов из натурального дерева не теряет своей актуальности на протяжении столетий. Природный материал обладает свойством создавать максимально приятный для человеческого организма микроклимат. Качественный сруб имеет непревзойденный внешний вид. Для отделки внутренней части дома используются различные материалы, при выборе которых необходимо учитывать их эксплуатационных характеристики.

Когда лучше проводить внутреннюю отделку деревянного жилого здания

Декоративная обработка деревянных домов имеет свои особенности. Нанесение декоративного слоя необходимо проводить не раньше, чем произойдет полная усадка использованного для постройки коробки здания материала. Например, выдержка построек из клееного бруса производится в течение 3-4 недель. Для остальных видов древесных изделий срок усадки исчисляется несколькими месяцами и даже годами. Готовность здания зависит от уровня влажности использованного сырья, времени строительства и климатической зоны, в которой располагается жилой дом.

В период усадки происходит усушка древесного материала. Он уменьшается в размерах, поэтому не вовремя нанесенная отделка может деформироваться. Вот здесь можно получить информацию об особенностях проведения внутренней отделки. Для выполнения работы необходимо добиться максимальной герметичности стыков, поэтому рекомендуется соблюдать технологию конопатки. Такая процедура осуществляется в два приема: первичная, осуществляемая через 2-3 недели после оборудования сруба, и вторичная, которая проводится после усадки дома.

Основные методы отделки внутренней части деревянного дома

Сруб, созданный из натурального древесного материала, идеально сочетается с напольной поверхностью, созданной из паркета. Ее можно покрыть специальным лаком, обеспечивающим длительную эксплуатацию конструкции. Стены и потолки пропитываются антисептическими составами с подкрашивающим эффектом. Они способствуют лучшему проявлению рисунка натурального дерева. Для внутренней декоративной отделки деревянного жилого дома обычно используется:

вагонка;

пластиковые панели;

листы гипсокартона;

влагоустойчивая фанера.

Для установки стеновых материалов предварительно оборудуется обрешетка, которая позволяет максимально выровнять рабочую поверхность. Образованное пространство гарантирует достаточную циркуляцию воздуха и обеспечение хороших теплоизоляционных показателей.