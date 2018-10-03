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03 Октябрь, 2018


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Варианты проведения внутренней отделки жилого дома

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в: Новости компаний
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Возведение частных жилых домов из древесного материала сегодня пользуется повышенным спросом. Такие постройки характеризуются способностью сохранять тепло. Они являются источником комфортности, максимального уюта, приятного микроклимата, гармонии с окружающей средой. Дерево всегда остается актуальным материалом, так как оно отличается красивым внешним видом, легким весом, простотой обработки и выполнения монтажных работ.

Основные варианты отделки жилых деревянных домов

Выбор варианта отделки дома из древесных материалов зависит от дизайнерской фантазии и материальных возможностей его владельцев. Умело использованные декоративные элементы смогут превратить здание в сказочный теремок или в строгое эргономичное помещение. Как правило, деревянные дома обрабатываются натуральными материалами. Для их украшения используются изделия, созданные из камня, стекла, минеральных составов. Достаточно часто используется прочный пластик с высокими показателями экологичности.

Для обработки стеновых поверхностей внутренней части дома используются:

  • вагонка;
  • деревянный сайдинг;
  • спецрастворы, созданные из экологически чистых компонентов;
  • минеральные штукатурные смеси.

Заявку на выполнение отделки можно оставить на официальном сайте, тут можно узнать цены и посмотреть примеры работ.

Особенности проведения внутренней отделки деревянного дома

Сегодня большой популярностью пользуется «мокрая» облицовка стен внутри жилого помещения. При этом в процессе закрепления материалов используется специальный раствор или клеящий состав. Специалисты рекомендуют аккуратно выбирать фиксирующие средства, так как дерево имеет свойство деформироваться под воздействием влаги и определенной температуры материала. При создании объемной отделки используются специальные крепежные детали. В таком случае между облицовочным слоем и стеновой поверхностью формируется вентиляционный зазор. Он способствует повышению термоизолирующих показателей конструкции.

Экономии бюджетных средств способствует отделка внутренних стен жилого помещения гипсокартонными плитами. Стильным вариантом считается применение художественной росписи по поверхности, созданной из деревянных панелей. Для создания напольной системы рекомендуется использовать паркетную доску. Она гармонично смотрится в интерьере деревянного архитектурного объекта. Идеальным дополнением считается оборудование натяжных или подвесных потолков с оригинальной подсветкой.

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