Металлопрокат применяется во всех отраслях хозяйственной деятельности. Его используют в народном хозяйстве, транспортном сегменте и всех отраслях промышленности.

Подавляющее большинство изделий выпускается предприятиями по ГОСТам. В тоже время, многие предприятия производят металлопрокат по индивидуальным к чертежам заказчика. Заинтересованные лица могут приобрести металлопрокат в компании «Металлобаза Аксвил».

Предприятие предоставляет широкий спектр услуг, начиная от торговли и заканчивая обработкой металлов. На официальном сайте компании https://aksvil.by/ можно ознакомиться с ассортиментом и услугами, предусматривающими сварку каркасов, разводку металлопроката, гибку, резку и т.д.. Компания реализует в широком ассортименте чёрный металлопрокат:

швеллера;

листовую сталь;

шестигранники;

катанку;

арматуру;

проволоку;

стальные трубы.

В каталоге можно приобрести нержавеющие трубы круглые и профильные, круги, листы. По доступным ценам представлен профнастил, сетки, закладные, арматурные изделия.

Виды металлопроката

По способу производства рассматриваемые изделия делят на холодно и горячекатные. Также металлопрокат классифицируется по виду материалов. В зависимости от форм и размеров выделяют листовой, сортовой металлопрокат. Все виды изделий используются в определенных отраслях промышленности и народного хозяйства. Особую роль играет чёрный и цветной металлопрокат. Он применяется в строительной отрасли, транспортном в векторе и машиностроении. Несмотря на высокую стоимость, цветной металлопрокат является незаменимым. Он широко применяется в энергетическом сегменте, военной промышленности и т.д..

В каталог компании «Металлобаза Аксвил» представлен широкий выбор металлоконструкций. Также компания осуществляет доставку по всей территории Республики Беларусь. Со стоимостью услуг можно ознакомиться непосредственно на сайте компании. Заинтересованным лицам предлагается рассрочка на металлопрокат совместно с банком Москва-Минск.

Продажа металлоконструкций в рассрочку предусмотрена на срок до пяти месяцев. С требованиями и порядком оформления можно ознакомиться на странице aksvil.by. Здесь же можно скачать прайс-лист, а также получить профессиональные консультации менеджеров предприятия. Задать вопросы можно непосредственно на сайте или в телефонном режиме.