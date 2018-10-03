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04 Октябрь, 2018


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ПВХ пластик

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в: Новости компаний
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Поливинилхлорид ( ПВХ) наставляет собой термопластический полимер, широко используемый в промышленном сегменте. Также поливинилхлорид используется в производстве наружной рекламы.

ПВХ является идеальным материалом для внешних и внутренних работ в строительной отрасли. По исполнению и внешнему виду материал может быть разным, благодаря чему и получил широкое распространение. Ключевые параметры материалов:

1. высокий уровень жесткости;
2. высокие противоударные показатели;
3. идеально ровная поверхность, позволяющая наносить различные изображения; устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
4. в нормальных условиях материал полностью безвреден для человеческого организма. При повышении температуры выше 120 градусов ПВХ выделяет хлороводород;
5. устойчивость к коррозионных процессов;
6. устойчивость к повышенной влажности;
7. отсутствие в составе тяжелых металлов;
8. устойчивость к агрессивным веществам;
9. невысокая плотность, упрощающая строительные другие виды работ;
10. высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
11. простота обработки;
12. пожаробезопасность.

На сегодняшний день пвх пластик изготавливают с добавками пластификаторов и без них. Пластифицированный ПВХ изготавливается под давлением. Таким способом изготавливают преимущественно шланги, тонкие пленки и трубы. Непластифицированный ПВХ применяется для изготовления листов, плит и других изделий. Особым спросом пользуется твердый листовой пластик, идеально сохраняющий прочностные показатели и легко поддающиеся термической обработке. Материал имеет небольшой вес и устойчив к агрессивным химическим веществам. Благодаря отличным характеристикам материал используется в строительных целях , в том числе, для изготовления конструкций, находящихся на открытом воздухе.

Вспененный пластик отличается безупречной влагоустойчивостью и высокой механической прочностью. Толщина листов может варьироваться от 1 мм до сантиметра и более. Особенностью материала является мелкоячеистая внутренняя структура. Это гарантирует высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики, а также небольшой вес. Такие листы часто используются для изготовления наружной рекламы, стендов, информационных табло и т.д.. Также вспененный пластик применяется для изготовления перегородок при отделке помещений с повышенным уровнем влажности. На странице unitedextrusion.ru можно ознакомиться с техническими характеристиками вспененных листов ПВХ.

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