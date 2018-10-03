Сварочный аппарат «Протва» используется для электромуфтовой сварки полиэтиленовых трубопроводов.Устройство состоит из микропроцессорного БУ, трансформатора и автоматического корректора напряжения.

Посредством электронного регулятора напряжения на элементы поступает необходимое количество энергии, позволяющее осуществлять плавление полиэтилена с оптимальной температурой. Таким образом, обеспечивается надежное соединение фитингов. Сварочный аппарат для муфтовой сварки ПЭ труб Протва предназначен для эксплуатации с разными напряжениями,что позволяет спаривать контакты фитингов разных брендов.

Данные о технических характеристиках фитингов представлены в штрих-кодах. Устройство в автоматическом режиме считывает информацию, что исключает возможность ошибки при введении информации сварщиком. Также предусмотрен ручной ввод данных. В памяти устройства предусмотрено хранение информации о проведенной сварке. Такие данные могут передаваться на флеш-накопители, компьютеры и мобильные устройства. Такой подход позволяет вести полный протокол процесса соединения фитингов.

Требования и гарантии

При эксплуатации сварочного аппарата необходимо соблюдать меры безопасности. К работе допускается операторы соответствующей квалификации. Ежегодно устройство должна проходить проверку на соответствие техническим характеристикам. Производитель предоставляет гарантию сроком на один год. Срок хранения сварочного оборудования составляет 10 лет.

Среди ключевых преимуществ модели сварочного аппарата необходимо выделить высокий уровень безопасности и минимальное потребление электроэнергии. Устройство надежно защищено от перепадов напряжения. В памяти сварочного аппарата возможна запись до 6000 операций.

Комфорт при выполнении работ обеспечивает жидкокристаллический матричный дисплей. Устройство позволяет спаривать трубы практически любой толщины. Считывание информации осуществляется посредством USB.

Среди конструктивных особенностей устройства необходимо отметить наличие вольтметра, оммометра и градусника. Устройство соответствует классу защиты IP-54. Все конструктивные элементы заключены в металлический корпус. Для удобства в процессе эксплуатации и транспортировки сварочный аппарат реализуется вместе с удобной сумкой. С техническими характеристиками, особенностями и стоимостью сварочного аппарата можно ознакомиться на сайте xn—80ad9adfn.xn--p1ai.