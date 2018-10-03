Что влияет на качество раздвижных дверей

Сегодня раздвижные двери используются во многих элементах жилого и нежилого помещения. Потребители оценили удобные и вместительные шкафы купе. Небольшие комнаты становятся более функциональными, если в них двери не открываются, а раздвигаются. Для их изготовления используются различные материалы: дерево, стекло, полимеры и другое. Но в любом случае на дверь приходится значительная нагрузка, связанная с открытием и закрытием несколько раз в день.

Чтобы механизм служил долго и не выходил из строя, специалисты советуют уделить внимание не столько самому полотну, сколько механизмам для раздвижных дверей. Если говорить о межкомнатных дверях, то здесь используется 6 видов механизма. В стандартном исполнении в направляющие заведены две пары роликов, благодаря которым дверь перемещается. В открытом типе они на виду и, чтобы не выбиваться из общего оформления помещения, ролики подбираются под его стиль.

Большой популярностью пользоваться комплект премиум-класса. Здесь ролики изготовлены из особо прочного материала, а подгонка осуществлено с особой тщательностью. Дополнительным плюсом является и мягкое покрытие поверхности подвижной части, благодаря ему дверь скользит практически бесшумно. Закрыть рабочую часть позволяет фальшпанель. Ее расцветку можно выбрать, а ширина рассчитывается в соответствии с размером подвижного механизма.

Синхронный принцип для раздвижных дверей подходит в том случае, когда нужно одновременно открывать левую и правую створки. В этом случае человеку не придется использовать две руки, достаточно начать открытие одной из створок, чтобы вторая двигалась также синхронно. Доводчик позволяет плавно завершить начатое открытие дверей или ее закрытия. Эти системы устанавливаются и на роликовые механизмы.

Аналогичным способом подбираются и устанавливаются подвижные части, обеспечивающие движение дверей, на шкафы-купе и встроенные отёки. Широкий выбор механизмов предложен на сайте https://slidecom.ru/.

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