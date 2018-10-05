Виды и особенности проведения ремонта офисных помещений

Каждое офисное помещение является лицом и своеобразной визитной карточкой производственной компании. От качества проведенного ремонта зависят формирование клиентской базы, а также комфортность и производительность работы сотрудников. В помещении, где используются экологически чистые материалы для обработки несущих конструкций, создается оптимальный климат, способствующий повышению трудоспособности людей. Руководители предприятий, которые заинтересованы в получении хорошей прибыли, не экономят на проведении ремонтных работ. Если поставленные задачи выполняются профессиональными специалистами, то нанесенная отделка на поверхность стен, потолков или напольных систем сохраняется длительное время.

Косметический ремонт офисного помещения

Косметический ремонт офиса, выполнение которого можно заказать на сайте http://remont-ofisov.moscow/remont-ofisov, предусматривает незначительное обновление финишных покрытий. Стоимость работы зависит от многих факторов:

финансовых возможностей компании;

условий эксплуатации помещения;

степени изношенности несущих конструкций и отделки.

Косметический ремонт рекомендуется проводить один раз в 5-7 лет. В ходе выполнения работы не изменяется планировка помещения, не проводится замена дверных или оконных конструкций, не производится выравнивание стен или потолков. Исключается также замена сантехники или электропроводки. Традиционное выполнение косметического ремонта состоит из такого перечня работ:

обновление шпаклевочного слоя и обоев на стенах;

побелка или покраска потолков;

шлифовка паркета, реконструкция плитки или линолеумного покрытия;

нанесение красящего слоя на радиаторы отопления;

обновление декоративного слоя на несущих конструкциях санузла.

Что включается в капитальный ремонт офисного помещения

Капитальный ремонт считается масштабным мероприятием. Для его выполнения большинство руководителей компаний стараются привлекать профильных специалистов, например, сотрудников предприятия «ЭлитСтройМСК«. Строительная фирма состоит в СРО. На всех этапах выполняемых работ она гарантирует соблюдение установленных правовыми документами норм и правил, заказчикам предлагаются невысокие цены, выгодно отличающиеся от стоимости услуг, существующих на современном рынке. В процессе капитального ремонта возможна полная перепланировка помещения и замена различных строительных конструкций.