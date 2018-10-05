Строительство барбекю из кирпича

Если вы мечтаете о настоящем барбекю в загородном доме, стоит обратиться к профессионалам для его возведения. На сайте https://kaminochag.ru предложены многочисленные варианты конструкций, которые устанавливаются на улице. Ознакомьтесь с видами мангалов, топок, чтобы принять окончательное решение.

Виды кирпичных барбекю

Барбекю – это полноценная печь, в которой можно готовить ароматные блюда на открытом огне. Основное отличие от мангала в том, что конструкцией предусмотрен дымоход, благодаря чему огонь разгорается быстрее, а жар держится дольше. Существует множество видов печей-барбекю:

с мангалом;

с тандыром;

с коптильней.

На страницах kaminochag.ru вы ознакомитесь с основными технологиями возведения печей, секретами этого процесса. Желательно заказывать конструкции у профессионалов. Сначала они разрабатывают индивидуальный проект в соответствии с запросами клиентов, особенностями расположения печи. После согласования деталей начинается строительство. Часто барбекю строят в беседке. Здесь можно устраивать вечеринки, встречи с друзьями.

Немалое значение уделяется подбору используемых материалов. Обычный силикатный кирпич не подходит для такого строительства. Эксперты используют специальный обожженный материал, который выдерживает значительные перепады температур. Таким же способом подбираются и бетонные составы для кладки.

Нередко специализированные компании предлагают металлические топки. Обсудите с инженером, который работает над вашим проектом, все детали, преимущества и назначение конструкции, чтобы подобрать оптимальный вариант. Можно оборудовать барбекю подставкой для шампуров, вертелом для гриля, классической решеткой. Желательно, чтобы все дополнительные элементы были съемными. Вы сможете их быстро помыть, высушить и установить на место.

Особенности строительства

При возведении больших массивных барбекю обязательно закладывается фундамент. Так вы получаете гарантию, что конструкция не просядет, на ее поверхности не появятся трещины. Рядом устанавливается поленница. Некоторые печи предусматривают небольшую рабочую поверхность рядом с топкой, где удобно нарезать продукты питания, раскладывать их по тарелкам.

Обратитесь к представителям специализированной компании, чтобы заказать уличную беседку с полноценным барбекю. Новая печь порадует вкусными ароматными блюдами, а вся конструкция прослужит не одно десятилетие.