Бизнесменам известно, что зайти на рынок драгоценных металлов в России достаточно сложно. И речь идет не столько о высокой конкуренции, сколько о законодательных ограничениях и необходимости огромных первоначальных вложений, если бизнес оформляется с нуля.

Более широкие возможности предлагает франшиза, которая дает шанс быстро начать бизнес в очень рентабельной отрасли, при этом минимально вложить и иметь совершенно небольшие финансовые и юридические риски. Такие условия предоставляет Регион Золото.

Известный бренд, к которому лояльный потребители, позволяет быстрее окупить вложения. Предприятие проводит широкую рекламную поддержку и помогает в составлении индивидуального маркетингового плана. При этом фирма, которая приобрела франшизу Регион Золото, будет представлена на сайте с высоким показателем посещаемости. Все сотрудники, так или иначе задействованы в бизнес-процессах приобретателя франшизы, получают квалифицированные консультации.

А продукция фирмы получает явное преимущество перед предложениями конкурентов, хотя бы из-за цены. Для того чтобы подать заявку на франшизу Регион Золото, фирме необходимо удовлетворять ряду требований, первостепенное из которых репутация на этом рынке. Определённые рамки ограничивают и место осуществления деятельности. В виду ценности товаров помещение должно быть соответственно оборудовано.

Перед приобретением франшизы фирма самостоятельно оформляет всю необходимую разрешительную документацию. В виду необходимости обеспечения юридической ответственности требуется капитал уставного фонда, превышающий 1 млн. В ходе деятельности фирма будет проводить спектральный анализ драгоценных металлов и изделий из них, поэтому потребуется специализированное оборудование.

Просчитать стоимость франшизы и выяснить возможности его приобретения в каждом случае, позволяет сайт компании Регион Золото.