У предприятий, имеющих производственные мощности, на строительных объектах и в частном домовладении существенную в пользу оказывают быстровозводимые бытовки. Чаще всего для них используются деревянный брус. Такое строение само по себе не плохо сохраняет тепло в зимнее время и противостоит жаре летом.

Чтобы заказчику было проще, деревянная бытовка предлагается в различных размерах по каталогу. В минимальном исполнении — это глухое помещение без окон площадью 6 км.м.

Размеры такой бытовки составляют 3 м на 2.3 м. Стены состоят из бруса и имеется дверь, на которую можно повесить замок. Точно такой же вариант, но с открытыми стенами, представляет собой дачную беседку.

Следующая по размеру бытовка имеет площадь уже 9 квадратных метров. В ней также не предусмотрены окна, и такое помещение вполне годится для хранения подсобного оборудования, инвентаря, мелкая хозяйственный и садовой техники. Очень важно, что несмотря на увеличенный размер такой бытовки фундамент для неё практически не требуется. Необходимо ровная площадка со своими цементными столбиками или ленточной проливкой бетона.

Полноценное бытовое помещение, которое может использоваться в качестве мобильного офиса на строительных объектах, имеет площадь 14 квадратных метров и одно полноценное открывающееся окно. Такой же площади можно заказать бытовку, рассчитанную на два рабочих места, дверь разделяет длинную сторону на две части, а направо и налево могут работать или отдыхать сотрудники. Этой же площади бытовые помещения можно заказать с террасой , имеющей общую крышу с закрытым помещением. Фактически, это готовый дачный дом, стоимость которого меньше 50000 руб.

Для необходимости хранения широкой садовой техники, например, мотоблоков, можно заказать бытовку из дерева с распашными дверями. Производитель предлагает более 10 видов различных бытовых помещений этой площади, поэтому у заказчика не возникнет сложностей в подборе. Самые большие бытовки из бруса достигают площади 32 квадратных метров. Это не значит, что невозможно сделать бытовку из дерева больше площади, всё разрабатывается под заказчика.