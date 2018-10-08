Объявлены 16 новых номинантов Национальной премии «ПРИОРИТЕТ-2018»

Организационный комитет и Экспертный совет премии «ПРИОРИТЕТ-2018» извещают о результатах рассмотрения новых заявок на участие в премии.

Статус номинантов Национальной премии в области импортозамещения по итогам квалификационного отбора присвоен еще 16 продуктам 12 российских компаний. Все номинанты поведут борьбу за звания лауреатов и главные призы в номинациях премии.

Список всех номинантов Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018» опубликован на сайте http://prioritetaward.ru/nomenees2018 Экспертный совет премии продолжает работу по обработке заявок.

В номинации «Приоритет-ОБОРУДОВАНИЕ» номинантами стали ОАО «ГМС Ливгидромаш» и ее магистральные насосные агрегаты НГПН-М3600, а также ООО «Торговый дом «Ферекс», представивший на конкурс свою новую разработку – светодиодный светильник FHB, который также поборется за победу в номинации «Приоритет-ЭЛЕКТРОНИКА».

Также два новых номинанта в номинации «Приоритет-ФАРМА». Это АО «ГЕНЕРИУМ» с Диаскинтестом и ЗАО «Биоком», вышедшее на конкурс с «Триметазидин-Биокомом МВ».

Столько же новых продуктов номинировано на «Приоритет-ИННОВАЦИЮ». Оба продукта — САПР для сетей SpaceWire и Протокол СТП-ИСС представило АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва».

В номинации «Приоритет-МЕТАЛЛУРГИЯ» статус номинанта присужден компании АО «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» имени А. Г. Ромашина» и ее продукту — керамическим тиглям для термического анализа. Еще один продукт «Технологии» — ситалловые подложки СТ 50-1 – будет бороться за победу в номинации «Приоритет-ХИМПРОМ».

В номинации «Приоритет-ЛЕГПРОМ» номинантом стало ООО «С2 ГРУПП» со «Слайтексом», в номинации «Приоритет-IT» — программное решение WorksPad, созданное в ООО «Лаборатория корпоративной мобильности», или, если коротко, «МобилитиЛаб».

В номинации «Приоритет-ОБОРОНПРОМ» будет участвовать в качестве номинанта обтекатель 1801-2 ракеты 9М317, созданный в АО «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» имени А. Г. Ромашина».

Номинантами в «Приоритет-АГРО» стала линейка молодых вин «Шато Тамань» от ООО «Кубань-Вино» и ООО «Капитал-Прок СТРАНА» со своей инновационной системой комплексного аудита хозяйств «ПРОКЭКСПЕРТ»

В номинации «Приоритет-ПЕРСПЕКТИВА» номинировано АО Энгельсское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» им. А.И. Глухарева со своим проектом по созданию линейки современных датчиков. В номинации «Приоритет-ТЭК» — АО «СУЭК» и продукт компании — центробежный горизонтальный шламовый насос (НЦГШ).

Напоминаем, что прием заявок на участие в Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018» продолжается. Участниками премии могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры – как крупные корпорации, так и средние и малые предприятия. Для участия в премии «ПРИОРИТЕТ-2018» достаточно Заявки, которая заполняется в свободной форме в предварительно выбранной номинации. Подать заявку можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate. Последний день подачи заявок на конкурс – 15 октября 2018 года.

Справка:

Премия «ПРИОРИТЕТ» — это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Ожидается, что в 2018 году в премии «ПРИОРИТЕТ-2018» примет участие больше 450 компаний.

Конкурс проходит при поддержке профильных министерств и ведомств России – Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, Минкомсвязи, а также общественных организаций РСПП, ТПП РФ, «Деловая Россия», ФТС России и ФАС России.