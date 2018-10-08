С каждым годом все масштабней: итоги XII Международного инвестиционного форума по недвижимости PROESTATE 2018

После обхода, Владимир Якушев в своей приветственной речи обозначил особенности российского жилищного строительства. «Российская Федерация в процессе реформирования жилищного строительства, и задача форума заключается в том, чтобы этот процесс прошёл как можно более мягко для отрасли», — подчеркнул Министр.

Министр окружающей среды и урбанизации Турецкой республики Мурат Курум отметил: «Форум по недвижимости PROESTATE поможет продолжить и расширить сотрудничество между нашими странами в сфере недвижимости. Сейчас проводятся все необходимые согласования для облегчения процедур получения гражданства и покупки недвижимости иностранцами в Турции».

В самом начале форума состоялось пленарное заседание «Российский девелопмент на пороге глобальных перемен: к чему готов рынок?». Мероприятие открыли заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин и заместитель министра окружающей среды и урбанизации Фатма Варанк. Главной темой заседания стала ситуация на российском рынке: ведущие специалисты в области недвижимости обсудили переломную ситуацию, в которой девелопмент оказался в результате инициативы по запрету долевого строительства, которая совпала с президентским поручением увеличить ежегодный ввод в строй жилья до 120 миллионов квадратных метров в год.

Если в крупных городах девелоперам прежде всего нужно предоставить свободу действий, то в регионах им нужна поддержка. «Стоимость квадратного метра приближается на региональных рынках к себестоимости, и это остается серьёзным тормозом для развития качественной жилой среды, — признает Никита Стасишин, заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ, — если мы не будем стимулировать строительство по новым стандартам, мы и 120 миллионов кв. м не построим, и запросам граждан тоже ответить не сможем».

По словам Станислава Киселева, генерального директора ГК «Кортрос»: «Цена не растет и не опускается, но для существующих объемов строительства предел по цене достигнут». Также, господин Киселев сказал: «Рост цены возможен с сужением рынка и с повышением качества предложения. Но есть проблема существенного давления снизу. Сейчас себестоимость по отдельным позициям, по генподряду выросла в течении 2018 года на 15-20%».

Владимир Иванов, управляющий партнер ГК «Спектрум» отметил: «Отрасль нуждается как в структурных изменениях, так и в изменениях нормативной базы, а также в повышении компетенции ее участников».

Отдельным вопросом остается вопрос схемы финансирования для девелоперов после вступления в силу запрета долевого строительства. «В части проектного финансирования мы видим большую перспективу эскроу-счетов», — говорит Дмитрий Соболев, заместитель гендиректора компании «Сити XXI век».

После пленарного заседания, делегация Турецкой республики во главе с Муратом Курумом, Департамент развития новых территорий города Москвы и ГК «А101» провели рабочую встречу. Стороны обсуждали перспективы сотрудничества в рамках реализации проектов ГК «А101» по созданию объектов торговой, офисной и спортивно-развлекательной инфраструктуры в Новой Москве.

В ходе встречи Сергей Качура, Генеральный директор ГК «А101» отметил: «У нас накоплен опыт в создании качественной городской среды, но для реализации эффективных крупноформатных проектов коммерческой недвижимости представляется оптимальным привлечение стратегических партнеров с развитыми компетенциями в соответствующих областях. Кроме того, мы ощущаем потребность в технологическом сотрудничестве. Сложившаяся социальная, экономическая и демографическая ситуация требуют от нас увеличения скорости строительства жилых комплексов».

В рамках PROESTATE 2018 большой блок мероприятий был посвящен вопросам и проблемам девелопмента в регионах России. Первый день форума был открыт деловым завтраком «PRO Development: регионы и чемпионы», в котором приняли участие ведущие эксперты в области недвижимости, представители бизнеса и региональной власти субъектов. Темой беседы стало влияние на рынок недвижимости последних событий в стране, связанных с посланием Президента Российской Федерации Владимира Путина, к Федеральному собранию и недавно принятым законом о совершенствовании регулирования долевого строительства и инициатива полного его запрета в ближайшие годы. На эти революционные перемены бизнес смотрит осторожно. Александр Шарапов, президент Becar Asset Management Group и вице-президент НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов», озвучил неутешительный прогноз: «Законодательный запрет долевого строительства может привести к закрытию половины действующих на рынке девелоперских компаний. В свою очередь, переход к иным схемам финансирования строительного бизнеса (место денег дольщиков займут средства банков), также едва ли будет одномоментным».

Еще одной темой для обсуждения на завтраке стал прошедший Чемпионат мира по футболу. Мероприятие, затраты на которое составило 683 млрд рублей, даже окончившись, продолжает оказывать влияние на рынок недвижимости. Важным эффектом, отметили участники завтрака, стало изменение имиджа к лучшему России в глазах иностранцев, что не может в будущем не сказаться на инвестиционном климате в крупных городах. С другой стороны, прямые эффекты мундиаля, в частности, на гостиничную отрасль в городах-хозяевах, не столь однозначны.

Открывая дискуссию «Регионы России — возможности для роста», модератор мероприятия Андрей Бриль, вице-президент РГУД предложил участникам обсудить реализацию указов президента и соблюдения при этом интересов бизнеса. Феликс Блинов, генеральный директор Инвестиционной группы «РВМ Капитал», председатель комитета РГУД по инвестициям, в своем докладе рассказал о синергии между бизнесом и властью. Главной проблемой реализации ГЧП Блинов назвал замкнутость регионов на себе – они не занимаются привлечением сторонних инвестиций, а стремятся обойтись тем, что есть «на местах». Однако выступающий подчеркнул, что сейчас в ряде регионов наблюдаются мощные подвижки. Так, готовясь к саммитам ШОС и БРИКС, Челябинск разработал масштабную программу, продемонстрировавшую правильное распределение средств и комплексный подход к решению задач.

В ходе дискуссии «Коммерческая недвижимость в регионах: ниши для продуктивного роста» спикеры обозначили проблемы, а также потенциальные зоны роста в сегменте. Глава российского филиала Munitor Gruppe Вальдемар Вайсс, рассказывая о наиболее перспективных нишах для роста в регионах России, начал с показателей обеспеченности торговыми площадями в городах-миллионниках. «Ниши для роста есть в «забытых» девелоперами городах-миллионниках вроде Хабаровска и Новосибирска. В некоторых городах (например, в Ноябрьске) много места для роста и строительства новых объектов. Не стоит забывать и о ревитализации старых объектов — тема особенно актуальна для Казани и Калининграда», — сообщил господин Вайсс. Директор по развитию Alliance Business Centers Аида Ситдикова, рассуждая о повышении эффективности офисного пространства, озвучила подходы к выбору здания и его инфраструктуры. «Большое значение также имеет оптимизация по времени. Это становится возможным за счет инфраструктуры здания и грамотной организации офисного пространства», — сообщила спикер. Аида Ситдикова отметила значимость общей полезной площади, сами офисы могут быть небольшими.

Цифровое будущее строительной отросли обсуждалось на трех масштабных дискуссиях в течение всего форума.

В первый день состоялось мероприятие Proptech — дискуссия «Умный девелопмент в эпоху SMART: гид по возможностям современного рынка» с последующей Proptech-лабораторией «Инновации в деталях: решения, доступные для девелопера».

Обсуждались направления, позволяющие оптимизировать процессы приобретения, эксплуатации и управления недвижимостью за счет использования передовых бизнес-моделей, применения на практике современных информационно-цифровых решений, таких как Big Data, blockchain, VR/дополненная реальность и многое другое.

О виртуальных турах со свободой перемещения для объектов недвижимости сообщение сделал Андрей Ушаков, руководитель отдела развития Biganto VISUAL. Говоря о преимуществах виртуальных туров Biganto Visual, спикер отметил, что, во-первых, они достоверно показывают уровень проекта и позволяют увидеть все детали. Во-вторых, делают объект визуально привлекательным, увеличивают эмоциональное восприятие, и как следствие клиент быстрее находит подходящий вариант и принимает решение.

Второй день в части новых технологий был посвящен BIM и CIM. BIM (Building Information Modeling) — информационное моделирование зданий, создание интеллектуальных 3D моделей, подразумевающее комплексную проработку не только архитектурной, экономической и технологической информации о здании, но и всех его взаимосвязей с окружающим пространством. Применение схожего метода на уровне городского планирования, инструмент еще более молодой, появившийся в конце 2000-х годов — CIM (City Information Modeling); информационное моделирование городского пространства, в частности, учитывает данные геоинформационных систем, также факторы экологии, транспорта и другие массивы информации. Обе эти системы моделирования развиваются в тесной взаимосвязи — и едва ли одна может существовать без другой.

«Если BIM — это статическая модель, то CIM прежде всего — процессы», — поясняет разницу модератор круглого стола Айрат Ахметов, начальник сектора градостроительного моделирования Института Генплана Москвы.

Обсудили эксперты и будущее пока что новорожденной профессии: что такое «специалист в области BIM/CIM»? Образовательные программы в этой сфере только начинают формироваться, хотя спрос на таких специалистов на рынке уже сформирован и держится на высоком уровне.

Еще более подробно данная тема рассматривалась в течение трех сессий практической конференции «BIM Тech in Real Estate»: современная модель цифровых коммуникаций».

Алексей Меркулов, представитель PMK Group, рассуждал о возможностях BIM. Он назвал пять основных: координацию, информация, симуляцию, документацию и презентацию. В частности, сказал, что виртуальная реальность, созданная в модели, на этапе строительства иногда помогает решить споры. «На сегодняшний день ключевым вопросом применения BIM я вижу формирование единых требований к моделям, с точки зрения информационного наполнения», — отметил спикер.

«На западе BIM-моделирование – это процесс коммисионнинга», — сказал Эндрю Хардисти, технический директор ООО «ОМКСервис». — «Это подход, позволяющий связать и оптимизировать три разных этапа жизненного цикла здания, за которые обычно отвечают разные организации с целью увеличения прибыльности и максимизации срока жизни имущества».

Дмитрий Кузнецов, эксперт по системам автоматизации зданий и ЦОД компании КРОК, представил аудитории свое видение утилизации BIM – модели. «Мы сейчас обсуждаем в нашей модели слой эксплуатации, 6D, — сказал Дмитрий. – Как хозяйственные организации будут использовать службы диспетчеризации и автоматизации. По сути, систему фасилити-менеджмента. И мы подумали, если все этапы работ объединить вместе, то жизненный цикл здания должен измениться. И на этапе эксплуатации совместное интегрированное использование этих систем должно нам дать следующее измерение – 7D».

«Парадигма должна измениться, — отметил Сергей Суворов, операционный директор по Северо-Западному региону ГК Спектрум, — Собственнику должно быть все равно, работаем мы с BIM или нет, это наше внутреннее дело. Мы внедряем новую технологию, оптимизируем свою деятельность, повышаем качество услуг, скорость, объем. На этом можно было бы и закончить, если бы существовала другая сторона медали: законодательная и нормативная. Как только будет процесс будет подвинут в ту часть, где мы будем легально использовать то программное обеспечение, которое нам позволяет создавать BIM-модели, я вас уверяю, дискуссия, нужен или не нужен BIM, закончится моментально. Хочешь – в этом работаешь, нет — рисуешь на кульмане, как 15-20 лет назад».

19 сентября состоялась конференция PFM Profit: от пожарной безопасности до agile-офисов.

Эксперты обсудили тактику противопожарных действий и методики предотвращения возгораний на крупных объектах торговой недвижимости. Свой кейс на эту тему представила Вероника Конкина, руководитель по управлению рисками и внутреннему контролю недвижимости Malltech. Компания, по ее словам, старается налаживать партнерские отношения с арендаторами, не только контролируя их, но и помогая обеспечивать необходимый документооборот в сфере безопасности. Никола Обайдин, директор по сдаче в аренду офисной недвижимости компании PPF Real Estate Russia, рассказал о технологиях брокериджа: «У самих брокеров технологии меняются ежедневно. Все больше все уходит в онлайн, в поисковые платформы, идет огромный поток информации, дискуссий, обсуждений — важно его улавливать и грамотно обрабатывать». Темой выступления Руслана Кубрава, директора S.A. Ricci Project Management, стала пришедшая из сферы IT идеология agile. «Работа по методу agile, — говорит Кубрава, — потребность бизнеса. Если бизнес не будет соответствовать текущим запросам клиента, которому важна скорость доставки решения, то бизнес умрет». Заместитель управляющего директора PM Becar Asset Management Дмитрий Тищенко, напомнил о проблеме большого количества неиспользуемых площадей в крупнейших бизнес-центрах и ее решении – коворкинги. «Коворкинг — отличный маркетинговый инструмент, он сам себя «пиарит». Его основная аудитория — мобильные, активные люди, которые сами «пиарят» и продвигают площадку».

20 сентября в гостинице Radisson Royal Hotel Moscow прошел деловой бранч на тему «Элитный проект: форматы для современного общества». В нем приняли участие представители застройщиков элитного жилья. В ходе дискуссии спикеры обсудили текущие тенденции рынка и возможные пути развития.

Встречу открыла руководитель департамента проектного консалтинга и инвестиций «БЕСТ-Новострой» Татьяна Шарова. Она отметила, что за последние 10 лет сам рынок уменьшился ровно в два раза: если в 2008 год на элитный и премиум-сегменты приходилось 8% от всего объёма жилой недвижимости в столице, то сейчас он составляет 4%. «Многие потенциальные покупатели держат свои сбережения в иностранной валюте, ее курс растет, а значит для них хорошая возможность вложиться в элитную недвижимость», — считает Татьяна Шарова. Директор по продажам Capital Group Оксана Дивеева отметила, что в форматах остаются лидерами жилищные комплексы, устроенные по принципу «квартира плюс апартаменты» с развитой социальной инфраструктурой либо в самом комплексе, либо на прилегающей территории.

Отдельный блок мероприятий форума был посвящен обучающим программам учебного центра Academy of Real Estate (ARE). За два дня было проведено 23 семинара, в которых были затронуты такие темы, как «Анализ денежного потока», «ТОП-5 способов повысить доходность ТЦ, управляя посещаемостью», «Анализ инвестиционных рисков при принятии решения о вхождении в проект», «Как сдать в аренду коворкинги и сервисные офисы», «Система мотивации сотрудников отделов продаж девелоперских компаний в непростых рыночных условиях», «Частные инвесторы: перспективные вложения в недвижимость». Особое внимание стоит уделить Международному учебному курсу BOMA International: Международная методика измерения коммерческих площадей. Представленный курс адаптирован для рынка коммерческой недвижимости Российской Федерации в декабре 2017 года, что делает его уникальным и самым актуальным международным учебным продуктом. С каждым годом курс набирает все большую популярность, количество слушателей растет. В этом году аудитория была представлена участниками не только из России, но и из Казахстана, Белоруссии, Украины и Азербайджана. Преподаватель курса — Александр Иванов, руководитель практики консультационных услуг Baker Tilly Russia, CPM, RICS, CCIM, REV.

Торжественная программа форума состояла из награждений по четырем премиям и двум конкурсам.

19 сентября на центральном стенде PROESTATE состоялась торжественная церемония Международной премии TOBY Awards 2019. Работы финалистов Российского этапа «TOBY Awards – Выдающееся Здание Года» будут презентованы на Международном Форуме BOMA Every Building в Солт-Лейк-Сити 22 – 25 июня 2018 г. Статус «выдающегося здания года» причислялся объекту, исходя из характеристик коммерческого здания, потенциал и возможности которого используются управляющей компанией по максимуму.

Следом за TOBY Awards заслуженные награды получили финалисты конкурса Good Innovations. Конкурс представляет лучшие проекты, направленные на внедрение инновационных разработок в недвижимости: применение новых технологий, прогрессивных строительных материалов, позволяющих осуществлять энергоэффективное, экологичное, экономичное, эстетически привлекательное строительство, и обеспечить повышение уровня качества и обеспечения комфортной среды. Инициатором конкурса выступает Экспертный совет по инновациям на рынке недвижимости РГУД.

20 сентября прошло вручение наград премии Green Awards: High performance buildings 2018, которая присуждается зданию, в котором сочетаются все основные атрибуты «высоких технологий»: энергоэффективность, долговечность, показатели жизненного цикла объекта, а также эффективность для пользователя. Открыл церемонию председатель Комитета по энергоэффективности и устойчивому развитию РГУД, генеральный директор консалтинговой компании EST Group Евгений Тесля. Награды вручались в номинациях: «Жилая недвижимость. Многоэтажные комплексы»; «Жилая недвижимость. Малоэтажные комплексы»; «Апарт-Отели»; «Бизнес-центр»; «Зеленый офис»; «Складская и индустриальная недвижимость».

Вечерняя программа первого дня форума завершилась вручением наград премии PROESTATE Media Awards 2018. Ее лауреатами стали авторы лучших публикаций в СМИ о разных сегментах рынка недвижимости. Официальным партнером мероприятия выступила группа компаний Stone Hedge. Немало наград получили журналисты «РИА Недвижимость», также были победители из таких изданий, как «РБК-Недвижимость», «Ведомости», «Forbes», «Коммерсант-Юг».

В дни работы выставочной экспозиции проекты 15-ти финалистов конкурса «Молодые архитекторы в современном девелопменте» были представлены профессиональной аудитории Инвестиционного форума по недвижимости PROESTATE. Планшетная экспозиция работ находилась в центре экспо-пространства. Победители получили возможность пройти стажировку в таких компаниях, как AECOM, в голландском архитектурном бюро MLA+, финском архитектурном бюро Tikkanen, турецком архитектурно-проектном бюро ERA, в компании «Ёлка девелопмент».

Второй день форума завершила торжественная церемония премии PROESTATE&CRE FEDERAL AWARDS, являющейся симбиозом премий PROESTATE AWARDS и CRE FEDERAL AWARDS. Премия анализирует все стадии цикла недвижимости, как в жизни одного проекта, так и отрасли в целом: вторая жизнь пришедших в упадок объектов, реализация комфортной среды и качества жизни, развитие новых форматов. Награды были вручены победителям в номинациях: «Гостиничная недвижимость»; «Апартаменты»; «Индустриальная недвижимость»; «Многофункциональная недвижимость»; «Торговая недвижимость»; «Малый торговый центр», «Офисная недвижимость» «Бизнес-центр класса А и Б»; «Жилая недвижимость»; «Малоэтажная недвижимость»; «Жилой проект комфорт-, бизнес- и элит-класса». Управляющей компанией года в номинации Facility Management стала компания Colliers International, и ее же признали консультантом года. Девелопером года в сфере жилой недвижимости стала компания MR Group, а коммерческой – PNK Group.

Переходя ко второму дню делового расписания форума, необходимо отметить следующие мероприятия. О путях преодоления кризисных явлений в секторе загородной недвижимости, об особенностях и перспективах его развития рассказали эксперты на сессии «Малоэтажный формат: эволюция».

По словам председателя совета директоров семейства компаний KASKAD Family Валерия Мищенко, ситуация в области малоэтажного формата недвижимости напрямую связана с общемировыми тенденциями в этой области. «Те тренды, которые ожидают мир в течение ближайших 50 лет, повлияют и на наши российские проекты недвижимости», — сообщил Мищенко. Среди трендов, которые вскоре станут ведущими, лидер KASKAD Family назвал солнечные батареи и виртуальную реальность, которая позволит уехать из мегаполиса и работать дистанционно. Также спикер упомянул уберизацию (Uber air — беспилотный летательный аппарат- транспортное средство, которое в течение ближайших 10 лет должно выйти на рынок), шеринг, автономную навигацию, которая должна стать реальностью в течение 3-4 лет и перевести на новый уровень комфорт доставки, также мир ожидает интернет вещей и Big Data.

«На рынке малоэтажной недвижимости наблюдаются две взаимоисключающие тенденции: необходимость увеличивать объемы продаваемого жилья, при этом, не допуская появления обманутых дольщиков. Развитие отрасли тормозится законодательной, исполнительной властью, потребительским «терроризмом» и материальным положением потребителей. В сложившейся ситуации я вижу выход через индивидуальное домостроение, которое может развиться в течение ближайших 10-12 лет», — заключил спикер.

Во время панельной дискуссии «Жилая недвижимость в системе координат платежеспособного спроса» участники обсудили последние тенденции в сфере продаж, покупательских предпочтений включения городской среды в личное пространство.

Генеральный директор «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин в своем докладе он отметил, что сегодня московский рынок переживает всплеск спроса, несмотря на экономическую турбулентность и с 2013 по 2018 демонстрирует «мощную динамику роста по московскому региону, включая Подмосковье». По его словам, сейчас покупатели прежде всего смотрят локацию и характеристику проекта в рамках своего бюджета. Расположение жилья является основным приоритетом при покупке в бизнес и премиум-сегментах. «Спрос идет в сторону более качественных по отделке и сопутствующей инфраструктуре проектов, хотя они могут находится и одном ценовом сегменте. Например, наш жилищный комплекс «Любовь и голуби» в Дегунино мы позиционируем как «бизнес-класс», хотя он находится в ценовом сегменте «комфорт-класса», — подчеркнул Алексей Перлин.

Вице-президент компании-застройщика «Лидер Инвест» Алексей Болдин отметил тенденцию к снижению спроса на парковочные места: «Если раньше мы закладывали в бизнес-классе коэффициент 1, в «комфорте» – 0,7 на одну квартиру, то сейчас эти цифры можно делить пополам. Кроме того, теперь при проектировании мы закладываем не только автомобильные, но и велопарковки». По его словам, это связано с улучшением городской инфраструктуры и способов передвижения. Для достижения максимальной функциональности пространства, по словам Болдина, в некоторых комплексах «Лидер Инвеста» вместо подземных парковок теперь проектируют логистические системы хранения или складских помещений.

Наталия Кузнецова, генеральный директор «Бон Тон» завершила дискуссию своим докладом, в котором отметила, что сегодня рынок в очередной раз переживает переходный период в связи с глобальной законодательной реформой и новыми правилами работы по эскроу-счетам. Девелоперы теперь будут вести строительство на кредитные средства, получаемые от банков под определенный процент. Чтобы компенсировать затраты, они будут мотивированы выводить проекты не на начальном этапе, а в более высокой стадии готовности и, соответственно, по более высоким ценам.

На стратегической сессии «Девелопмент в Новой Москве: принципы создания полицентричной среды» спикеры прояснили ряд вопросов градостроительной политики Новой Москвы, развития транспортных узлов и способов создания комфортной среды на присоединённых территориях.

Генеральный директор ГК «МИЦ» Даромир Обуханич подчеркнул, что при развитии любого проекта на первый план выступает сотрудничество города и девелопера. В Новой Москве он увидел новое качество и подход, заложенные Москвой. «Есть много факторов, которые на такой территории влекут за собой повышение затрат. Более качественные дома, принципиально другой уровень самой территории — ничего общего с тем, что можно было позволить себе 10 лет назад. Поэтому неудивительно, что цены растут. Даже с ростом цен мы видим в Новой Москве наибольшую перспективу с точки зрения развития. Можно не бояться планировать на 5, 10 и больше лет вперед. С 2018 года по некоторым линиям застроек зафиксирован 10% рост стоимости жилья. И это говорит о новом уровне развитий этих территорий», — заключил спикер.

Константин Стрельников, руководитель проекта Департамента по технологическим присоединениям АО «ОЭК» начал с рассуждений о том, как сделать процесс строительства в Новой Москве еще активнее. «На сегодняшний день скорость застройки зависит от развития инженерных сил — инженерных коммуникаций воды, электричества и прочего. Поэтому перед началом строительства необходимо производить предварительные оценки возможностей инженерного обеспечения каждой территории, которую планирует освоить застройщик. Инфраструктура должна быть впереди строительства. Решение данного вопроса зависит не только и не столько от городских властей, поскольку непосредственную разработку территории и её оснащение всем необходимым проводит именно застройщик», — пояснил спикер.

Алина Стрелкова, управляющий директор МФК «Саларис» отмечает: «Новая Москва развивается, появляется огромное количество жилья, развивается инфраструктура. ТПУ Саларьево призвано дать комфорт тем людям, которые проживают в Новой Москве. 3,5 млн человек должны добираться на работу комфортно и быстро достигать центра города. Для этого уже существует станция метро Саларьево. ТПУ «Саларьево» включает 280 маршрутов по Москве и Московской области. Также проект включает перехватывающую парковку на 1500 машиномест. Переход от автобусной станции и парковки в метро будет осуществляться по принципу «сухие ноги». В течение 30 минут горожане смогут доехать до центра города. Важной частью ТПУ станет МФК «Саларис» — это не просто торговый центр, а место для досуга, отдыха и шопинга миллионов жителей Новой Москвы. В одном месте будут объединены магазины, развлечения, кафе и рестораны, что сделает их жизнь комфортнее и удобнее».

Во время экспертной панели «Интернет-маркетинг в сфере недвижимости: решения, которые работают» обсуждалось эффективное использование новых инструментов в условиях резких перемен на рынке, связанных с диджитал-революцией последних лет.

Артем Лесников, директор по маркетингу Profitbase посвятил свое выступление применению в недвижимости модной в последнее время теме автоворонок продаж и инструментам CRM. Виктор Юров, управляющий партнер ООО «СоцМедиаМаркетинг», обратил внимание коллег на то, что работа с отзывами о компании уже не играет прежней роли: «Основная задача управления репутацией компании — не только и не столько работа с отзывами, сколько системная работа по построению контентного окружения, которое снимет боли и запросы потребителя. Это и социальные сети, и работа с поисковой выдачей. Мы должны сформировать инфополе, которое позволит нам конвертировать потребителей на нижних этапах воронки продаж, ведь чем ниже клиент находится в воронке, тем выше его цена». Игорь Балашов, генеральный директор Smartis рассказал о сквозной аналитике: «В нашем понимании, в первую очередь, сквозная аналитика — это инструмент принятия управленческих решений, инструмент благодаря машинному анализу данных которого руководитель видит, где проблема и принимает решение не исходя из интуиции, а исходя из реальной ситуации и в момент этой ситуации, что не менее важно. Во-вторых, это инструмент маркетолога для выявления причин отклонений, это не просто констатация факта, что все «просело», это инструмент, позволяющий максимально сегментировать проблему и выявить, где именно провал».

На дискуссии «Офисная недвижимость: видимый баланс» подробно о требованиях к пространству со стороны арендаторов рассказала Наталья Никитина, исполнительный директор «К2 Бизнес-Парк». По словам Никитиной, среди требований арендаторов выделяются три тренда. Прежде всего недвижимость превращается в услугу: все меньшее количество клиентов соглашаются на стандартные варианты — увеличивается количество индивидуальных заказов. Клиенты стали иначе смотреть на вопросы аренды, этим и объясняются современные тенденции. Вторым моментом Никитина назвала гибкое пространство — по ее мнению, собственникам следует расширять линейку предложение. И третьим трендом, по ее мнению, является концепция самого пространства: «Работать будет именно концепция, которая должна превалировать над всем остальным — именно на нее станут «вестись» клиенты», — подчеркнула Наталья.

Дискуссия «PROсклады России» состояла из двух частей: «Эффективные технологии строительства складов: стоимость vs качество. Мифы складского девелопмента» и Экономика и маркетинг складского девелопмента». Вторая часть дискуссии, по сути, была обзором рынка складского девелопмента. Участники сошлись на том, рынок вошел в более зрелую стадию, и поделились видением текущей ситуации.

«В московском регионе найти здание выше 30 кв. м сложно — идет четкое снижение уровня вакансий, арендные ставки идут вверх, — сказал Вячеслав Холопов, директор по аренде и маркетингу Raven Russia. — Мы спекулятивно будем строить более 50 тыс. кв. м. К нам приходят за проектами, которые будут реализовываться через два года — люди начинают думать вперед. Мы считаем, рынку сейчас достаточно современных зданий класса А». Дефицит качественных складских помещений сложился и в Северо-Западном регионе.

Владислав Таланин, директор по продажам коммерческой недвижимости АО «ЮИТ Санкт-Петербург», сообщил, что у них компании сталкиваются с проблемой арены крупных складских блоков площадью выше 10 тыс. кв. м. «Организации, которые к нам приходят, — сказал Владислав Таланин, просят строить 30 тыс. кв. м, 10 тыс. – для себя, а 20 – сдавать в аренду. Уровень вакантных площадей за последние четыре года снизился на 3%. Во второй половине 2017 года уровень арендных ставок в классе А поднялся на 5%».

Захар Вальков, исполнительный директор Radius Group, отметил, что сейчас уже становится понятно, что начинают формироваться разные классы складов, подклассы, форматы зданий. «Рынок развивается и дифференцируется, а мы будем делать то, что делали на протяжение последних десяти лет – строить А-класс. Он универсален и ликвиден».

В ходе практической сессии от управляющей компании SRV «ТОП-10 ошибок, которых можно избежать, управляя ТРЦ», посвященной торговой недвижимости, представители поделились кейсами и разобрали их с выявлением ошибок, которые удалось избежать. Людмила Рева, директор отдела аренды SRV в России, рассказала о проектах, которыми управляет концерн в России. Это ТРЦ «Охта Молл», ТРЦ «Жемчужная плаза» в Санкт-Петербурге и «ТРЦ 4DAILY» в Москве. «Любой проект от начала до конца требует вмешательства команды профессионалов. Наш портфель сегодня состоит из совершенно разных объектов в разных стадиях своего развития» — рассказала Людмила.

21 сентября состоялся OUTDOOR DAY в рамках программы форума PROESTATE 2018 – четыре выездных тура по различным видам недвижимости: жилье, бизнес-центры и МФК, торговые центры, коворкинги.

Первый property tour «SMART HOME: жилые проекты нового поколения» был нацелен на посещение передовых объектов жилой недвижимости Москвы. Участники познакомились с ЖК «Сердце Столицы», ЖК Headliner и Резиденцией на Покровском бульваре, где узнали о последних тенденциях современных инновационных разработок в данном сегменте, а также получили ряд ценных рекомендаций от ведущих застройщиков, реализующих эти проекты.

Главная цель второго property tour «ТЦ mix: торговые центры» — посетить торговые пространства, чьи характеристики отвечают актуальным запросам рынка. ТЦ 4DAILY, FASHION HOUSE Outlet Centre, ТРЦ VEGAS в Кунцево – три знаковых объекта в сегменте, вошедшие в деловую программу тура. Ведя экскурс, представители объектов рассказали о главных трендах и стратегиях развития объектов торговли, а также о секретах маркетингового привлечения арендаторов.

Участники следующего property tour «Новости FM: бизнес-центры и МФК» познакомились с офисами разных категорий, узнали про функциональный состав рабочего пространства, обсудили технологические особенности помещений, а также коснулись различных фасилити-вопросов. Более того, представители объектов поделились способами удержания резидентов. Тур включал посещение трех объекта: Центр международной торговли Москвы, K2 Бизнес-Парк и Немецкий Центр.

Заключительный property tour «Limited Edition: коворкинг-центры Москвы» был посвящен одному из самых перспективных и быстроразвивающихся сегментов рынка коммерческой недвижимости. Ключ Арма, GrowUр Войковская, PO2RT, Коворкинг 14, MEETING POINT VEGAS — популярные коворкинги российской столицы, ведущие представители которых поведали об особенностях запуска проекта, характеристиках и тенденциях современного бизнес-пространства, а также тонкостях взаимодействия и работы с резидентами – исчерпывающие ответы для ведения успешного бизнеса.

Необходимо отметить, что в состав выставочной экспозиции вошли 46 компаний, в числе которых проекты Промышленной палаты Стамбула, а также турецкой компании Emlak Konut, стенды Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, группы компаний «А101», Департамента развития новых территорий города Москвы, Инвестиционно-девелоперской группы компаний «МИЦ». Для удобства общения экспонентов с посетителями было организовано три тематических кластера: «Новые форматы недвижимости», «Проектирование и новые технологии», «Инвестиции».

За 2 дня работы форума выставку и деловую программу посетили: 3 629 человек из 80 городов и 15 стран. 58% участников форума составил топ-менеджмент, 37% — руководители направлений, 5% — менеджеры среднего звена, специалисты.

Генеральный партнер форума: группа компаний «А101». Стратегический партнер: Инвестиционно-девелоперская группа компаний «МИЦ». Официальные партнеры: Группа компаний Спектрум, Девелоперская группа «Сити-XXI век». Партнеры конференции: СМУ-6 Инвестиции, ПАО «Сбербанк», Семейство компаний KASKAD Family, SRV, КРОК. Партнер пленарной конференции: ГК «КОРТРОС». Эксперт по жилой недвижимости: Лидер-Инвест. Эксперт по интернет-маркетингу: СоцМедиаМаркетинг. Эксперт по складской недвижимости: АО «ЮИТ Санкт-Петербург». Партнер дискуссии «PROСклады России»: SKLADMAN USG. Партнер Proptech-дискуссии: PropTech Russia. Партнеры: МФК «Саларис», EST Group, К2 Бизнес-парк, ОМКСервис, Деловой союз судебных экспертов, Profitbase, АECОМ, Biganto Visual, Группа компаний «ИНТЕКО», Инвестиционная группа «РВМ Капитал», ODIN, Becar Asset Management, Pro.rent, Бон Тон, АО «Объединенная энергетическая компания», MarketCall, Сеть рабочих пространств «Ключ», Meeting Point, GrowUp, Workki, UFG Wealth Management, Группа компаний «Маркетинг-Консультант», Строительная компания «Легион», bnMAP.pro, Этажи-Консалтинг, Promotion Realty.