Все уже давно привыкли к работе грузчиков, которая требуется для выполнения погрузочно-разгрузочных операций. Подобными услугами часто пользуются, если необходимо выполнить квартирный переезд или разгрузить большое количество груза. Но работа грузчиков касается исключительно тех работ, которые выполняются руками. При этом размер масса грузов сравнительно малы и могут перемещаться вручную. Если же груз намного тяжелее, то перемещение груза требует уже проведения работ совершенно иного уровня.

Перемещение объектов, которые имеют большую массу, или же массивных объектов, имеющих большие габариты, выполняется при помощи такелажников. Такелажные работы чем-то напоминают обычные погрузочно-разгрузочные, которые выполняются обычными грузчиками. Но такелажными работами занимается специальная такелажная компания с обученными специалистами. Между обычными погрузочными и такелажными работами есть большая разница.

• Между обычными погрузочно-разгрузочными работами и работами такелажными разница прежде всего в весе и объёме. Десяток тонн, которые разгружает грузчик, может выглядеть, как десяток паллет с мешками, которые он перенесёт по одному, несколько десятков ходок. Десять тонн, которые перемещаются такелажниками, выглядят как один-единственный узел, к примеру, трансформатор, который будет перемещён за один заход после проведения соответствующих подготовительных работ.

• Такелажные работы связаны с большой опасностью, связанной с большими габаритами и весом перемещаемых объектов.

• В такелажных работах используется большое количество различных приспособлений и оборудования, которое предназначено для перемещения объёмных и тяжёлых грузов.

• Повышенная опасность и использование спецсредств требуют достаточно длительного обучения специалистов, которое те проходят на специальных курсах. От знания всех нюансов проводимых операций, правильного использования спецсредств и множества других тонкостей зависит безопасность проведения всех такелажных работ и жизни принимающих в них людей.

Такелажные работы проводятся при необходимости демонтировать, переместить на другое место или перевезти на дальнее расстояние объёмные и тяжелые объекты. Чаще всего такелажные работы используются в промышленности и требуют участия целой команды специалистов, оснащённых самым разнообразным оборудованием и приспособлениями.