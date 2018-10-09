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09 Октябрь, 2018


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Арбитражного управляющего в Ленобласти дисквалифицировали на 6 месяцев

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в: Новости компаний
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Такая мера применяется в исключительных случаях.

Правосудие
Фото: pixabay.com

Управление Росреестра по Ленинградской области сообщает, что, по результатам рассмотрения заявления Управления о привлечении конкурсного управляющего ЛО ГП «Ломоносовское ДРСУ» Моисеева А.А. к административной ответственности, предусмотренной ч.3.1 ст.14.13 КоАП РФ, Моисееву А.А. назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев (решения 13 апелляционного арбитражного суда и Арбитражного суда по СЗФО по делу №А56-66136/2018).

Напомним, с учетом изменений в административном законодательстве с 29.12.2015 стало возможным применение дисквалификации только за повторное неисполнение обязанностей арбитражного управляющего. Стоит отметить, что дисквалификация применяется Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области к арбитражным управляющим в исключительных случаях.

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