Арбитражного управляющего в Ленобласти дисквалифицировали на 6 месяцев

Такая мера применяется в исключительных случаях.

Управление Росреестра по Ленинградской области сообщает, что, по результатам рассмотрения заявления Управления о привлечении конкурсного управляющего ЛО ГП «Ломоносовское ДРСУ» Моисеева А.А. к административной ответственности, предусмотренной ч.3.1 ст.14.13 КоАП РФ, Моисееву А.А. назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев (решения 13 апелляционного арбитражного суда и Арбитражного суда по СЗФО по делу №А56-66136/2018).

Напомним, с учетом изменений в административном законодательстве с 29.12.2015 стало возможным применение дисквалификации только за повторное неисполнение обязанностей арбитражного управляющего. Стоит отметить, что дисквалификация применяется Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области к арбитражным управляющим в исключительных случаях.