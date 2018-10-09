Новинка в линейке техники АРЛИФТ – эксклюзивный мини-кран Jekko JF40

В конце сентября компания АРЛИФТ — лидер рынка малогабаритной техники для работы в стесненных условиях — ввезла в Россию эксклюзивную модель мини-крана Jekko.

Мини-краны – техника, предназначенная для работы в стесненных условиях. Мини-краны выполняют работы там, где НИКАКАЯ другая техника не справится. По этой причине мини-краны АРЛИФТ являются незаменимым оборудованием при строительстве крупнейших объектов страны, обслуживании зданий, реконструкции объектов исторического наследия.

Все мини-краны в линейке АРЛИФТ обладают уникальными особенностями – помимо возможности работы в самых узких, закрытых проемах, дворах-колодцах, на плитах перекрытия, мини-краны обладают большой грузоподъемностью на вылете стрелы, системой стабилизации, системой дистанционного управления.

Новый мини-кран JF40 уникален наличием подставки для оператора, что позволяет не только выполнять работы с помощью пульта дистанционного управления, но и непосредственно с самого крана.

Кроме того, мини-кран JF40 обладает и другими преимуществами:

Компактность. Габариты мини-крана позволяют легко транспортировать его в любое место и расположить его в крайне стеснённых условиях.

Лёгкий вес. Все мини-крана Jekko JF40 составляет всего 1600 кг, что позволяет ему находиться на самых хрупких поверхностях, не повреждая их.

Как мы говорили ранее, это первый мини-кран, в комплектацию которого входит подставка для оператора.

И главное его конкурентное преимущество – цена. Стоимость аренды Jekko JF40 ниже стоимости других мини-кранов.

В России и странах СНГ эксклюзивная модель мини-крана Jekko JF40 представлена только в линейке техники АРЛИФТ – крупнейшего поставщика малогабаритного оборудования для работы в стесненных условиях.

Компания Арлифт является эксклюзивным поставщиком мини-кранов Jekko на территории России и стран СНГ.

Благодаря огромному много- и разнообразию, каждый клиент может выбрать тот мини-кран, который ему необходим для решения той или иной задачи. Любой мини-кран способен выполнять работы внутри помещения, благодаря наличию трёхфазного электродвигателя. Различные вариации грузоподъёмности способствуют выполнению работ по монтажу металлоконструкций, оборудования, стекла. Главным плюсом мини-кранов является их универсальность и мобильность. Зачастую, там, где легко работает мини-кран, не может справиться больше ни один вид техники.

Заказать в аренду мини-кран Jekko JF40, как и другие мини-краны линейки Jekko, можно в любой точке России и стран СНГ.