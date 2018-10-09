Дополнить любой вид ремонта недорогими и очень интересными деталями позволяют молдинги. Эти изделия выделят стык стен и потолка, подчеркнут арочный проем. Ими можно дополнить углы мебели или оформление камина.

Молдинг полиуретановый выполняет декоративную функцию. На него технологическим способом наносятся однотипные элементы, поэтому легко выстроить оформление любой длины. Молдинги прекрасно скрывают определенные дефекты стен. Благодаря своей гибкой структуре они визуально выравнивают угол между потолком и стеной, который отличен от требуемых 90 градусов. Он подходит как для фасадов, так и для внутренней отделки.

Выпускается молдинг в различных типоразмерах. Минимальные, идеально подходящие для небольших помещений с невысокими потолками, имеют высоту в районе 75 мм. Маленькая глубина, всего 25 мм, не скрадывает визуально пространство. Зато такая элегантная аккуратная деталь эффектно подчеркнет переход стены в потолок.

Декоративные элементы могут достигать почти 3 м, при этом их высота будет составлять 15 см. Сегодняшний строительный рынок предлагает как гибкие молдинги, так и те, что выполнены в негибком решении.

Явным плюсом является экологичность материала. Это исключительная синтетика, иногда с добавлением каучука. Грибок и насекомые в них не заводятся. Совместимость полиуретановых молдингов с любым строительным материалом на стенке и потолки уже оценили многие бригады строителей.

Полиуретан не впитывает влагу и не теряет цвет со временем. Поэтому молдинги вполне могут использоваться как в ванной, так и на кухне. Если основной цвет помещения отличен от белого, то молдинг можно просто и легко покрасить. Единственным существенным минусом, который необходимо отметить, являются хрупкость при механических воздействиях. Однако, ни один из видов молдингов, которые использовались раньше, не отличался упругой прочностью. Кроме потолочных плинтусов, есть ещё элементы декора для верхней части окна, имитация лепнины над люстрой, другие технологические решения.

Молдинги — это не новое явление в дизайне. Их использовали еще с, можно сказать, царских времен. В то время они были тяжёлой и трудоемкой лепниной. В советское время она была заменена на облегченный гипс, потом пришла эра пенопласта, который ломался и крошился при работе, чем раздражал строителей и вводил дополнительные затраты владельцев жилья. Молдинги из полиуретана отличаются легкостью, прочностью и гибкостью. А достаточно приемлемая цена позволяет в каждом помещении внести изюминку в дизайн при помощи этого элемента.