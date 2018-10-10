Лоджии и балкконы под ключ

Застеклённая лоджия и балкон — это не только эстетично, но и очень практично. Дополнительное защищенная от влияния погодных проблем пространство позволяет с комфортом отдыхать в тёплое время или хранить вещи и продукты зимой.

Чтобы лоджия и балкон максимально выполняли функции, которые ожидают от них владелец помещения, нужно грамотно подойти к выбору и планированию остекление. Много интересных решений предложено тут.

Современные технологии позволяют создавать частично закрытое снизу пространство или полностью панорамное. Если из окна открывается потрясающий вид, а квартира расположена на последних этажах многоэтажки, то есть смысл не отказать себе в удовольствии полностью стеклянного балкона. Нижние этажи, наличие маленьких детей или животных, или необходимость экономии наталкивают заказчиков воспользоваться традиционным вариантом, когда снизу идет пластик, а сверху стекло.

С точки зрения минимизации расходов, особенно, если балкон или лоджия не используются в зимнее время, можно выполнить холодное остекление. Это алюминиевый профиль, он стоит недорого и монтаж его немного дешевле, чем традиционного пластика. Необходимость утепления пространства лоджии или балкона отсутствует. А декоративную отделку для использования с весны до осени есть смысл сделать.

Стеклить балкон или лоджию обычными пластиковыми профилями стоит с одновременным утеплением. Конечно же, это помещение не будет комфортно для зимы, температура здесь всё равно понизиться по сравнению с тем, что будет в комнате. Но благодаря использованию современных технологий, можно добиться разницей в температуре на лоджии и за ее пределами в 10-15 градусов.

Ещё одна новинка — это безрамное остекление. Технология отлично подходит как для небольших лоджий в старых зданиях, так и для современных панорамных балконов в новостройках. Она исключает открытие части стекла внутри балкона или лоджии, весь механизм двигается подобно дверям шкафа купе. Это позволяет использовать пространство лоджии ещё эффективней.

Правильно подобрать вид застекление, число камер пластика и количество стекол, а также грамотно утеплить и произвести отделку в помещении помогут специалисты. Как правило, выезд мастера и просчет затрат проводится бесплатно, а привлекательные цены на пластик и другие требуемые строительные материалы позволят выгодно получить дополнительное пространство в квартире.