жк днепропетровская 37 евротрешка

10 Октябрь, 2018


Актуальное
Главная
Новости компаний

Лоджии и балкконы под ключ

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

Застеклённая лоджия и балкон — это не только эстетично, но и очень практично. Дополнительное защищенная от влияния погодных проблем пространство позволяет с комфортом отдыхать в тёплое время или хранить вещи и продукты зимой.

Чтобы лоджия и балкон максимально выполняли функции, которые ожидают от них владелец помещения, нужно грамотно подойти к выбору и планированию остекление. Много интересных решений предложено тут.

Современные технологии позволяют создавать частично закрытое снизу пространство или полностью панорамное. Если из окна открывается потрясающий вид, а квартира расположена на последних этажах многоэтажки, то есть смысл не отказать себе в удовольствии полностью стеклянного балкона. Нижние этажи, наличие маленьких детей или животных, или необходимость экономии наталкивают заказчиков воспользоваться традиционным вариантом, когда снизу идет пластик, а сверху стекло.

С точки зрения минимизации расходов, особенно, если балкон или лоджия не используются в зимнее время, можно выполнить холодное остекление. Это алюминиевый профиль, он стоит недорого и монтаж его немного дешевле, чем традиционного пластика. Необходимость утепления пространства лоджии или балкона отсутствует. А декоративную отделку для использования с весны до осени есть смысл сделать.

Стеклить балкон или лоджию обычными пластиковыми профилями стоит с одновременным утеплением. Конечно же, это помещение не будет комфортно для зимы, температура здесь всё равно понизиться по сравнению с тем, что будет в комнате. Но благодаря использованию современных технологий, можно добиться разницей в температуре на лоджии и за ее пределами в 10-15 градусов.

Ещё одна новинка — это безрамное остекление. Технология отлично подходит как для небольших лоджий в старых зданиях, так и для современных панорамных балконов в новостройках. Она исключает открытие части стекла внутри балкона или лоджии, весь механизм двигается подобно дверям шкафа купе. Это позволяет использовать пространство лоджии ещё эффективней.

Правильно подобрать вид застекление, число камер пластика и количество стекол, а также грамотно утеплить и произвести отделку в помещении помогут специалисты. Как правило, выезд мастера и просчет затрат проводится бесплатно, а привлекательные цены на пластик и другие требуемые строительные материалы позволят выгодно получить дополнительное пространство в квартире.

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X